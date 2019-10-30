蔡英文遲到30分鐘？　總統府駁斥錯誤報導：尊重沈榮津在台上致詞

▲總統蔡英文出席「國家磐石獎暨海外台商磐石獎頒獎典禮」。（圖／總統府提供，下同）



記者陶本和／台北報導

針對總統蔡英文29日出席「國家磐石獎暨海外台商磐石獎頒獎典禮」，被媒體指稱遲到30分鐘一事。總統府發言人張惇涵30日駁斥，這是刻意錯誤報導，顛倒是非。

依照原本表定，蔡英文在29日下午2時20分出席「國家磐石獎暨海外台商磐石獎頒獎典禮」，不過被媒體指稱遲到30分鐘。對此，張惇涵還原當天狀況，由於路程稍有延遲，在照會主辦單位後，蔡英文於2時25分抵達現場。

不過，張惇涵表示，當時經濟部沈榮津部長正在台上致詞，蔡英文為了表達尊重，是等到部長致詞完畢之後才進場，並沒有所謂遲到半小時的狀況，更沒有報導中指稱，更改兩次時間。

最後，張惇涵提醒該媒體，總統公開行程都為公開資訊，報導前如有稍加確認查證，即可清楚知道實情，無須刻意以錯誤報導，顛倒是非。

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