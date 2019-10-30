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挺台積電用綠電　環保團體：被蘋果、谷歌逼的

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台積電準備花巨資在屏東蓋太陽能電廠，看在支持綠能發展的環保團體眼中相當開心，但台積電會選擇跨足太陽能的關鍵，背後卻跟台積電的美國大客戶蘋果脫不了干係。

「台灣不缺電，缺的是綠電！」台灣環保聯盟學術委員會召集人吳明全說：「綠電是國安問題，我們支持台積電蓋太陽能電廠，但他們要先通過環評。」

台積電正與屏東縣政府洽談合作，希望主導開發大型太陽能電廠，初步鎖定屏東台糖土地作為電廠基地，電廠規模裝置容量達123萬千瓦，相當於已除役的核一廠規模，環保團體認為，台積電之所以想要跳下來蓋太陽能電廠，完全是被蘋果和谷歌這些大客戶逼的。

台灣環保聯盟學術委員會召集人吳明全表示，蘋果公司和Google已經逐步使用100%的綠電，也要求台積電等供應商使用綠電，過去台積電都是向國外買綠電憑證，現階段該公司先努力達到20％綠電的目標，再逐步跟著蘋果的腳步提高到100%，但是如果未來綠電還是不夠，台積電就會面臨無法接單的風險。

請繼續往下閱讀...

此外，經濟部《再生能源發展條例》中，也要求像台積電這樣的用電大戶，未來每年取得實際用電量一定比例必須採用綠電或購買綠電，眼看使用綠電勢在必行，劉德音因此積極評估開發建置太陽能電廠，而台灣最南端、日照時間最長的屏東是最理想的蓋廠地點。


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