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台積電花大錢蓋電廠　可能跌近綠能大坑

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台積電董事長劉德音為了達到政府要求採用20％綠電的目標，正與屏東縣政府洽談合作，希望主導開發大型太陽能電廠。屏東縣政府也證實，台積電初步鎖定屏東台糖土地作為電廠基地，估計需要1,200公頃的用地。不過，由於電廠預定地上有許多樹可能要砍掉，綠能專家說，一旦太陽能電廠計畫成真，台積電可能會跌進大坑。

台積電計畫在屏東投資600億元蓋太陽能電廠，不過，綠能專家卻認為，此舉可能讓台積電跌進大坑當中，因為屏東太陽能電廠的預定地上面有很多樹，一旦改蓋電廠，這些樹可能就會被砍掉。

台灣智慧綠能產業聯盟創會理事長陳仁達，不客氣地說：「經過多方查證，台糖為了供地給台積電，將把潮州鎮林後四林平地森林園區十幾萬棵樹砍光，台積電變成砍樹店嗎？如果一砍十幾萬棵，應該會在全球出名。」

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陳仁達甚至在臉書發表公開貼文評論，「張忠謀退休後，台積電改變了，決定要自己投入發電，一方面可以節省大筆電費，一方面也表示自己支持環保。不過，台積電可能沒發覺，這個決定可能讓自己跌進一個大坑裡。」

「台灣不缺電，缺的是綠電！」台灣環保聯盟學術委員會召集人吳明全說：「綠電是國安問題，我們支持台積電蓋太陽能電廠，但他們要先通過環評。」

台積電在面對蓋太陽能電廠一事，態度也顯得相當謹慎。「台積電無法評論屏東建置太陽能電廠一事。」台積電代理發言人孫又文說，「台積電樂見台灣有更多綠電，並會與綠電廠商及政府合作，加速推動綠電，只是計畫要怎麼落實，有待許多條件配合。」

台積電以半導體龍龍頭之姿蓋太陽能電廠，未演先轟動，引起業界和社會關注，但未來要如何兼顧地方發展、環保意識和台積電的布局，將是政府和劉德音的考驗。


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