台積電3奈米新廠是吃電怪獸　超過台南市民生加商用總和

台積電5奈米新廠用電量超過東台灣56萬人口的用電量，3奈米的新廠用電量更超過台南市一年的民生和商業用電，像是一隻吃電怪獸。

台積電計畫跨入綠能，自己蓋太陽能電廠，知情人士透露，因為台積電去年一年用了130億度的電，但光是明年第一季要量產的5奈米，用電量就比起東台灣56萬人口的用電量還要大。

加上年底動工的3奈米，預計在2022年量產，一年用電更高達77億度，相當於去年總用電量的59.23％，並且超過台南市一年的民生及商業用電，用電量接近全台灣的3％，成長速度有如吃電怪獸。

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台積電的屏東大電廠計畫若成真，將成為台灣最大的太陽能電廠。目前台灣最大的太陽能電廠是台電的彰濱光電，裝置量為10萬千瓦，預計明年完工的台南七股鹽田則為15萬千瓦，未來台積電屏東太陽能電廠如果完工，發電量將是彰濱光電的12.3倍。

經濟部再生能源發展條例中，要求像台積電這樣的用電大戶，未來每年取得實際用電量一定比例必須採用綠電，眼看綠電使用勢在必行，劉德音因此積極評估開發建置太陽能電廠，台灣最南端、日照時間最長的屏東是最理想的蓋廠地點。



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