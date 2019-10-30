如期脫歐失敗！英國千枚紀念幣回收熔化　新日期出爐再重製

▲脫歐紀念幣將全面回收。（圖／翻攝自英國財政部）

記者丁維瑀／綜合報導

英國首相強生（Boris Johnson）原本誓言本月31日脫歐，如今歐盟領導人28日同意把最後期限延長到明年1月31日。英國財政部已證實，將全面回收當初為了紀念脫歐而鑄造的50便士硬幣；據悉數千枚印有明日日期的硬幣將被回收、熔化。

《衛報》報導，根據英國財政部說法，由於脫歐期限得以延遲，將會回收脫歐紀念幣。此前，英國多名大臣上周同意皇家鑄幣廠（The Royal Mint）暫停生產特別版硬幣，他們擔心月底與歐盟分手的計畫不太可能實現。

據了解，上千枚硬幣將被收回、熔毀，這些金屬會保留直到新的脫歐日期確定。英國財政部一名發言人說，「我們仍會製造硬幣，紀念我們離開歐盟。」

根據英國財政大臣賈維德（Sajid Javid）所制定的計畫，大約300萬枚硬幣原本要流通進市面，上面的日期為「2019年10月31日」，還寫著「與所有國家的和平、繁榮與友誼。」財政部說明，設計、生產紀念幣與回收的成本會由鑄幣廠支付。

早在脫歐日期最初定於3月29日時，前財政大臣韓蒙德（Philip Hammond）曾打算發行約1萬枚限量紀念幣，以每枚10英鎊的價格出售給收藏者。

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