「文化交流都歡迎」　蘇貞昌：若有過分統戰行為一定制止





▲蘇貞昌。（圖／記者張榮恩攝）

記者蔣婕妤／台北報導

對於有媒體報導中國大陸統戰部所轄「中國僑聯」主辦的文化統戰活動，預計十一月登台巡演，表演縣市都在國民黨執政縣市，行政院長蘇貞昌30日時表示，文化交流都歡迎，但如果有過分的統戰行為，政府一定會制止。

有媒體報導指出，「中國橋聯」主辦的活動以兩岸藝術教育交流名義來台，取名為「親情中華、歡聚台灣」文藝晚會，用免費吸引民眾觀賞，但主辦單位「中國全國歸國華僑聯合會」（簡稱中國僑聯）是中國共產黨僑務組織。

對此，陸委會表示，中國僑聯文化交流部部長劉奇等一行四十一人的申請案，經移民署召開聯合審查會後，除不同意劉奇一人來台，其餘表演人員同意來台，但不得從事與許可目的不符活動等事項。

蘇貞昌30日受訪時也指出，和中國大陸之間的交流、文化交流，都是好的都是歡迎的，但希望不要有政治目的。他強調，「尤其所謂的統戰，是最違反台灣主流民意的，如果有過分的，政府一定會制止。」

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