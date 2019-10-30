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雲嘉南警戒！灰濛沙塵暴南移襲中台　午後空品紅色警報

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▲▼ 沙塵暴來襲。（圖／環保署提供）

▲沙塵暴襲擊北台灣。（圖／環保署提供）

記者許展溢／台北報導

入冬以來首波境外汙染沙塵暴來了，根據環保署觀測，沙塵往南影響至大陸南京及上海一帶，PM10小時濃度達400微克/立方公尺，今（30日) 淩晨東北風挾帶大陸沙塵逐漸影響台灣空氣品質，台中以北首當其衝，目前北台灣已有24處亮起紅色警示。

環署說明，依目前監測顯示，竹苗空品區及金門、澎湖地區多為「橘色提醒」等級；北部地區及馬祖地區多為「紅色警示」等級。今天環境風場為東北風，清晨境外汙染將隨東北風南下影響台灣，預計今中南部在午後將轉為橘色提醒等級，雲嘉南地區因風速增強易出現地表揚塵現象，局部地區短時間可能達紅色警示等級，入夜後北部污染物濃度將逐漸降低。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 沙塵暴來襲。（圖／環保署提供）

▲新竹以北多為紅色、橘色警示。（圖／環保署提供）

目前24處紅色警示範圍包括，富貴角、萬里、基隆、林口、菜寮、三重、大同、中山、古亭、松山、汐止、萬華、板橋、土城、新店、桃園（觀音工業區）、大園、觀音、桃園、中壢、湖口、新竹（香山）、台西和馬祖。

橘色警示17處有淡水、新莊、永和、士林、平鎮、龍潭、新竹、竹東、頭份、苗栗、沙·鹿、線西、二林、彰化（大城）、麥寮、金門和澎湖。

環署強調，汙染物為會致癌的PM2.5細懸浮微粒易累積，空品測站只要達橘色、紅色警示等級，對敏感族群及全民的健康都會造成一定影響，如有心臟、呼吸道及心血管疾病患者，或是孩童和老年人，建議沒事盡量減少出門和減少體力消耗，如果非得出門務必戴口罩，避免造成身體不適。

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