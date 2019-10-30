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美海陸戰隊爆臉書社團「傳20女兵裸照」　3萬成員都軍人

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▲ 美國海軍陸戰隊5日傳私人社團有女兵裸照風傳。（圖非女兵本人／翻攝自USMC官網）

實習記者羅明輝／綜合報導

台灣海軍陸戰隊驚傳女兵裸照外流事件，不過類似「裸照門」事件其實2017年3月就曾在美國發生，多名陸戰隊現役及退役士兵當時透過臉書秘密社團分享多名女兵裸照，討論、揭露她們的身分資料，甚至發表猥褻言論。不少照片外流到網路上，引起美國國防部注意，隨即下令嚴格徹查並解散社團。

據「RT電視台」報導，國防部發現臉書一個多達3萬人的私密社團「海陸聯盟」（Marines United），裡面成員絕大部分都是美國現役及退役的海陸男隊員、海軍看護兵，還有英國皇家海軍陸戰隊的隊員。他們利用這個社團分享女兵及其他女性的裸照，還討論、揭露這些女性的姓名、軍階、駐紮地等個人資料，甚至有成員在照片下方留下「想強暴」等猥褻言論。

▲ 布倫南率先揭露了私密社團「海陸聯盟」的醜聞 。（圖／翻攝自維基百科）

參加過伊拉克和阿富汗戰爭的軍人布倫南（Thomas Brennan），在退伍後創立了非營利新聞網站「戰馬新聞網」（The War Horse），專門報導美軍及退役軍人事務。他率先揭露了這個社團的醜聞，並在文章中提到，至少有20幾名現役女軍官、女兵受害，她們的個資全被分享在「海陸聯盟」社團上；她們被跟蹤、偷拍下裸照，私下的自拍照也被人貼到社團中。

布倫南的爆料新聞一出，馬上受到了「海陸聯盟」社團成員的恐嚇，甚至有人威脅要將他以及家人、同事和朋友的地址、資訊全部公開。專門報導美國海軍陸戰隊以及其軍方家屬的週報Marine Corps Times更是為這個社團開脫，聲稱社團成立的目的，是為了幫助海軍陸戰隊隊員「降低創傷症候群及自殺傾向」。

海軍陸戰隊總部及國防部知情後，立刻展開刑事調查，同時關閉、解散這個祕密社團，並要求臉書及Google將相關照片都完全刪除，儘管如此，還是有些漏網照片，仍在網路上流傳。

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