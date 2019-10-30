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聽男星的話做醫美…小模感染後被問：那邊怎麼了？　她淚崩：不會好了

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▲▼古貿瑜投資「比妳美」診所。（圖／翻攝古貿瑜臉書）

▲藝人古貿瑜投資「比妳美」診所，並介紹多位小模接受醫美手術，不料施作手術的劉姓負責人，竟是無照醫師。（圖／翻攝古貿瑜臉書）

記者羅志華／台北報導

本土劇男星古貿瑜投資「比妳美」醫美診所，並介紹多名女模光顧生意，其中周姓小模接受手術後，身體不適發生嚴重感染，幾經手術才保住一命，無奈仍留下後遺症及疤痕，重創她的演藝事業，事後她才知道，施作手術的診所負責人劉恬嘉，根本沒有醫師執照，讓她氣得對診所提告。周姓小模9月25日在庭上哭訴，「就算塗了再多除疤膏，偶爾還是會被問『那邊怎麼了』，每一次都讓我情緒崩潰…」，北院10月30日判劉恬嘉1年徒刑，顏姓醫師6月徒刑、併科罰金50萬元、古貿瑜4月徒刑、緩刑2年，顏男及古男刑期得易科罰金。

北院9月25日開庭時，席上坐滿了受害人，其中不乏有外型亮麗的小模，被告藝人古貿瑜、診所負責人劉恬嘉及出借執照的顏姓醫師，3人皆認罪，表示願公益捐請求緩刑。

法官請當事人表示意見時，周女一開口就哽咽痛訴，「我為了在台上有更好的表現，出於信任接受醫美，卻換來永久疤痕…」、「術後發生嚴重感染，我住院2個月期間，動了無數次刀，原以為出院就能康復，醫生卻跟我說這不會好了」、「就算家人、朋友都安慰我，但又有誰能明白我出入醫院時的恐懼，說來實在可悲，現在我每晚都要催眠自己很健康…」，周女落寞地說，「我為表演的夢想付出努力，現在目標卻離我越來越遠…」。

周女淚訴時，哭聲傳遍整個法庭，眾人或表情凝重盯著天花板，或低頭閉目沉思，周女的友人在旁頻頻安慰，庭上陷入一片哀淒，其他受害者也跟著表示，自己受害雖不像周女那麼深，但還是希望診所人員能為罪刑負責，以公益捐補償社會。

周女律師痛批，劉女的蔡姓前夫，先前就已無照看診遭判刑，劉女仍持續這樣做，絕不能捐個10幾萬就獲得緩刑；但劉女律師替她叫屈，指劉女離婚後獨自扶養2個小孩，生活得很辛苦，也不是每個患者都由她處理，且劉女也願賠償大多數受害人，只是周女求償金額太高，她實在是能力有限。

顏姓醫師的律師也表示，顏男見劉女辛苦扶養2子，為了幫她省醫師費，才會同意用印；古貿瑜也不好過，在事件曝光後，演藝事業幾乎停擺，但3人仍要為罪刑付出代價。

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