準備刷舷號！陸國產航母「船舷塗上白色1」　解放軍甲板展開受閱演練

▲有軍迷發現，大陸國產航母船舷近日被塗上一個「白色1」。（圖／翻攝自香港文匯報）

記者朱世凱／綜合報導

大陸首艘國產航母本（10）月15日至20日完成第八次出海試航，隨後返回大連造船廠。有軍迷近日發現，這艘航母開始刷上舷號，雖然只塗了一個「白色1」，卻也表明刷塗舷號的工作即將展開；另外，甲板上也出現解放軍海軍人員在甲板列隊的畫面。據悉，官兵們當時正進行受閱演練，有分析認為，航母已完成全部測試工作，預計不久後就要正式交付解放軍。

▼有軍迷拍下後上傳網路。（圖／翻攝自大陸軍事論壇）

據香港《文匯報》報導，大陸國產航母目前正停泊大連造船廠，23日下午，忽然出現一艘駁船抵達航母艦首附近，疑似展開刷舷號前各項準備；24日上午則出現身穿白色常服的解放軍海軍官兵在甲板列隊，展開受閱演練。當天也有船廠工人舉行刷塗舷號的作業，不過當他們刷上「白色1」後就去除掉了，不再有新的動作。

陸媒則指，直到昨（29）日下午，國產航母仍未正式塗刷舷號，但是大致可以判斷，這艘航母將會基於遼寧艦的「16」舷號，採用「17」為船舷編號；值得一提的是，解放軍海軍艦艇只有在交付前才會刷上具有象徵意義的船舷編號，因此有分析人士認為，國產航母已經完成全部測試工作，預計不久後就會正式服役。

▼解放軍海軍官兵正進行受閱演練。（圖／翻攝自香港文匯報）

外界曾認為，航母將在今年10月正式服役。不過大陸國防部發言人任國強當時表示，「中國第二艘航母正在按計劃開展各項試驗，目前各項工作順利推進；至於服役時間，需要根據它的建造進展和試驗情況綜合確定。」有軍迷推測，國產航母從2017年4月下水至今，已經2年多時間，經歷過8次海試，按照目前的操作進度，大概差一個正式名稱、舷號，估計就能服役入列了。

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