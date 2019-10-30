興大男大生遭撞死　賓士車主行徑詭異坦承吸毒：拉過1次

▲賓士鄭姓車主自承車上的K盤是他的，也有拉K，警方採尿送驗 。（圖／東森新聞）

記者李忠憲／台中報導

中興大學黃姓學生日前騎機車在大里遭白色賓士撞飛慘死，駕駛卻棄車逃逸。警方積極追查策動下，開車的21歲「小夫」賴姓男子29日晚間到案，30日依過失致死罪嫌送辦。鄭姓車主對於警方查出車上有K盤，大方坦認是他的也有拉K，警方已採尿送驗，若違法一併送辦。

大里區29日凌晨發生死亡車禍，中興大學黃姓男學生行經永隆路、東明路口時，遭21歲賴姓男子開白色賓士撞上，送醫搶救仍宣告不治，警方到場後發現，肇事賓士駕駛已逃逸，經積極追查並策動，綽號「小夫」的賴姓男子29日晚間到案說明。

警方查出，賴男除涉嫌參與綁架角頭「要命小方」的兒子外，早前涉嫌販賣毒品未遂案，遭判刑1年10月確定，卻未到案服刑，目前遭台中地檢署發布通緝中。警方30日上午將他依過失致死罪嫌移送，也將直接發監服刑。

▲撞死興大男學生的賴姓男子，遭警方移送地檢署。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方也在肇事的白色賓士上找到吸食三級毒品K他命的K盤，鄭姓車主到案說明時除了大方承認那是他的，也承認自己有拉K。鄭男前往台中殯儀館配合檢警相驗時自承，當時他跟10多個朋友在阿拉丁幫朋友喝酒慶生，賴男曾有打電話給他，但他當時在休息沒接到，事後再回撥也沒接。

鄭男也說，賓士車有7成是爸爸出錢，賴男有無拉K他不知道，但他自己有拉過1次。而他在場時不斷搖頭晃腦並不時抓癢，舉止十分怪異。

警方表示，鄭男與賴男均已依法採取尿液送驗，若有毒品反應將依法送辦。

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