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柯文哲「政治訓詁學」看韓國瑜白胖說：正事不幹有夠可憐

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▲▼柯文哲接受媒體訪問。（圖／記者徐斌慎攝）

▲柯文哲接受媒體訪問。（圖／記者徐斌慎攝）

記者陳家祥／台北報導

請假帶職參選的國民黨總統參選人韓國瑜日前點名總統蔡英文以及幾位民進黨首長「白白胖胖」，藍綠口水瞬間蔓延政壇。台北市長柯文哲30日表示，台灣社會為什麼對這種…，有個新名詞叫「政治訓詁學」，就是正事不幹，每天1、2個字在那裡…，實在有夠可憐，國家怎麼變這樣？

對於媒體詢問韓國瑜以「爸爸跟王八蛋」比喻兩岸關係，柯文哲受訪時先反問「他後續有沒有做解釋？」，接著強調自己是高度邏輯的人，聽不懂。

另外，有媒體民調指出柯文哲參選的話，贏韓國瑜0.1%，對於看到這樣的數據會不會又想選的問題，柯文哲先是反問記者，「你有建議嗎？」，但他也接著說，反正離1122還很久。

談到韓國瑜每天製造自己的聲量，讓蔡英文聲量變小，柯文哲表示，「唉唷，我不想當電視評論家，這個…，下了堵麥場要聊天我可以跟你聊，我可以講很多，但是公開場合不用」，每個人都會按照他最有利的方法去做，就這樣最後市場決定。

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