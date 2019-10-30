美參議院一致通過《台北法案》　眾院外委會今日表決

▲若是眾院外委會表決通過《台北法案》，代表台美關係更進一步。（圖／路透社）

記者丁維瑀／綜合報導

美國聯邦參議院29日一致同意通過《台北法案》（TAIPEI Act），眾議院外委會則預計今（30）日針對眾院版的《台北法案》展開表決。若是眾院通過，參眾兩院將協商討論出最終版本，再經過兩院分別通過後，就能遞交給白宮，經過總統川普簽署後生效。

《中央社》報導，參議院外交委員會9月25日通過《台北法案》。共和黨籍參議員（Bill Cassidy）29日則提請院會一致同意通過《台北法案》，獲得代議長裁決通過。眾議院外委會即將在今日（30）針對該法案進行表決。

參院版本的《台北法案》旨在顯現出美國對台灣的支持，根據內容，總統蔡英文2016年當選後，中方便加大施壓力道。法案還指出，為了支持台美間的政治、經濟與安全關係，美總統應提供台灣所需的國防物資，藉此應對中方的威脅。

法案呼籲美國行政部門，對於對台灣造成傷害的國家，應考慮減少與該國展開多方接觸，希望能夠幫助台灣鞏固外交。對此，外交部發言人歐江安29日表示，誠摯感謝美國會採取積極態度，協助台灣鞏固邦交。

眾院版《台北法案》是由共和黨籍眾議員匡希恆（John Curtis）18日領銜提出，接著由眾院外交委員會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）、眾院「國會台灣連線」共和黨籍主席狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）與民主黨籍主席席瑞斯（Albio Sires），還有民主黨籍眾議員龔薩雷茲（Vicente Gonzalez）擔任共同提案人。

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