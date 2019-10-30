「民進黨只能攻擊我失言」柯文哲酸卓榮泰：分贓分得平就不海選

▲柯文哲接受媒體訪問。（圖／記者徐斌慎攝）

記者陳家祥／台北報導

對於被民進黨主席卓榮泰酸「知道怎麼做的事都不用海選、不知道怎麼做的事就用海選」，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲30日則反酸，「民進黨是這樣，分贓分得平的時候就不海選，分贓分不平就海選」。

台北市長柯文哲領軍的台灣民眾黨在短時間內的支持度竄升到第三大黨，目前正透過尋幕僚人才的「海選」機制帶進黨部，並以海選方式找尋不分區立委。

對於有媒體詢問現在對蔡英文有很多批評是不是「愛之深責之切」，柯文哲笑了笑說，「以前我們也是支持她的人」，像他這種外科出生的，很務實，「講正直誠信、講務實、講數據、講科學，坦白講跟當今台灣政壇真的是格格不入」。

柯文哲表示，他終究還是有自己堅持的做法，執政真的就是每天誠懇、認真一直做，「現在他們要攻擊我只能攻擊我失言，沒有辦法攻擊說哪個政策是錯的、哪個地方做不好」。

話鋒一轉，柯文哲也忍不住酸民進黨，他表示，民進黨每次講說清廉勤政愛鄉土，「你們牆壁上那7個字是我實現的」。

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