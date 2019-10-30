AI金融科技聯盟成立　六校攜手金融業界發展FinTech

▲ AI金融科技聯盟簽約，六校高層與普匯金融科技董事長姚木川（中）簽MOU。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／台北報導

AI人工智慧的突飛猛進，改變了你我的生活型態，更為金融產業帶來爆炸式創新革命與新契機，「AI金融科技聯盟」於今（30）日在臺北商業大學誓師聯盟，以專業技術、實務資源與經驗，將金融科技的發展推向世界。

今年集結最多大學及金融機構的產學合作，於今日在臺北商業大學誓師聯盟。包括：臺灣大學、政治大學、臺北商業大學、臺北大學、高雄科技大學，東吳大學等六所名校，以及新光銀行、康和證券、上海銀行、遠東銀行、凱基銀行等金融機構的熱情贊助，與獲得金管會輔導、金總加持的普匯金融科技，首發產學結盟合作，成立「AI金融科技聯盟」，挹注充沛專業技術、實務資源與經驗，將金融科技的發展推向世界。

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▲ 金管會副主委張傳章。（圖／記者李瑞瑾攝）

金管會副主委張傳章致詞時表示，AI已融入金融科技應用當中，包含貸款審核、資產管理、風險評估、機器人理財，或是運用人工智慧演算做出教育決策等，都是金融業未來深度發展的趨勢。

康和證券董事長鄭大宇表示，近年來，金管會大力推動國內資本市場與國際接軌，除了鬆綁法規限制，亦推行多項新制。這些新制度的推行，對於證券商而言，是機會、卻也充滿挑戰。挑戰來自於因應新制度的施行，資訊設備的成本投入將大幅增加，券商服務模式也需要調整，但也正因為這些挑戰，讓康和證券有機會善用這幾年建立的金融科技優勢，爭取更大商機。鄭大宇期許，透過聯盟的成立，串起「產、學合作交流」，共同培育金融科技人才，為金融業帶來創新思維與營運模式的無限可能。

▲ 康和證券董事長鄭大宇。（圖／記者李瑞瑾攝）