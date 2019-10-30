電台受訪+臉書直播　內埔警分局長當起反毒直播主

▲屏東縣內埔警分局長蔡耀順（右一）29日到電台接受訪問，並同步進行臉書直播宣導反毒，反應熱絡 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔警分局長蔡耀順29日上午至電台接受訪問，接受call-in；為提升宣導的成效，該分局同步進行臉書直播，蔡分局長儼然成為時下最夯的直播主。他說，根據2018年資料，屏東警調等單位一天平均查獲8.5件毒品，其中以吸毒最多，而無錢買毒，衍生竊盜等案件，有賴民眾一起加入反毒行列，才能安居樂業。

▲▼蔡耀順電台接受專訪。

▲蔡耀順電台接受專訪。

各警察機關近日陸續規劃局長及轄區各分局長至電台受訪，並由受訪的局長或各分局長線上接受聽眾call in，讓人民可以立即對毒品的疑惑，取得解答，期許宣導緝毒及反毒的工作，「讓人民有感」。

內埔警分局長蔡耀順昨天到電台接受訪問，並同步進行臉書直播。蔡分局長提出「友善通報網」建構的用意，在鼓勵社區的居民將毒品的情資反映給警方，由警方負責取締到案，再由警方回饋給社區居民，方能「安居樂業」。

他說，吸毒的確不再是個人健康的問題，而是國安問題，吸毒雖是無被害人犯罪，惟沒錢買毒衍生竊盜、強盜等案件，民眾不可忽視。而以往民眾認為毒品氾濫的原因之一係警方的未能積極取締，其實不然。

他以量化的數據提出屏東縣2018年取締毒品的件數計有3129件，平均1天查到8.5件，以施用毒品的人口最多。為徹底將隱性的毒品人口繩之以法，他鼓勵民眾勇於檢舉，也避免新生毒品人口的增加。

他在受訪中分享一則轟趴致死的吸毒案件，希望年輕人擺脫「吸毒才帥」、「不吸不夠義氣」的錯誤價值觀。他鼓勵民眾提出檢舉，因而查獲製毒工廠，檢舉人可獲得20至100萬元不等獎金，身分不會曝露。