懷胎8月「領餐遲到」下樓狂道歉　外送員「神回討小費」讓孕婦傻眼：3次都是熊貓

▲外送平台正夯，最多人叫的就是UberEats跟foodpanda。（圖／記者林敬旻攝）

記者葉國吏／綜合報導

一位孕婦在臉書粉絲專頁《靠北熊貓》發文透露「連續三次遇到不ok」的熊貓外送員。孕婦文中透露，由於熊貓App故障，讓外送員在樓下等了10分鐘，但外送員卻不通知社區警衛或打電話，直到她自己發現衝下樓道歉，領餐卻聽到外送員說「還是你要給我一點小費？」、「呃...還是你願意給我幾十元...？」，讓孕婦現在都只用UberEats。

孕婦文中表示，她從不讓外送員送上樓，都是備住大樓門口取餐，如果是現金付款，都會把零頭當小費給外送員。但她分享三次「刷卡付款」的訂餐經驗，讓她感覺相當不愉快。孕婦透露，由於前陣子熊貓外送的App定位地圖狂當機，外送員位置永遠都停在同個地方，必須要重開App才能看到外送員位置。

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其中有三次重開App後發現，熊貓外送員已經在樓下等候，她趕緊下樓跟外送員致歉說「真的很抱歉！久等了！因為app都顯示您還在店家，我不知道您已經到了」。外送員看到對方致歉後透露「已經等了10分鐘左右」，接著便直接要求小費「還是你要給我一點小費？」「呃...還是你願意給我幾十元...？」

▲孕婦發文自稱被熊貓外送員討小費。（圖／翻攝自Facebook／靠北熊貓）

更誇張的是，有次她同時叫了熊貓跟UberEats，熊貓外送員看到孕婦拿1000元要付款，熊貓因為沒有零錢跑去換錢，換完回來說「我要給多少(小費)沒關係 看我心意！」，孕婦最後只好說「那你找我900吧」、「真的當下連吃東西的食慾都沒了！這種狀況還連遇三次！」

孕婦表示，敢直接要小費的真的只有碰過熊貓外送員，跟熊貓客服反應也沒結果，讓她最後都只用UberEats。對此狀況，許多網友都留言說「請檢舉討小費、以及不適任的人」、「居然連自主要小費都出來了」、「討小費真得很不可取」、「遇到這種的直接無視，順便給個負評吧」。