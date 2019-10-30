黃之鋒被裁定提名無效！　張達明：香港逐漸進入中國式法治

▲黃之鋒登記參選海怡西選區，昨日卻被通知，不符合參選資格。（圖／翻攝黃之鋒臉書）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港區議會選戰提名落幕，香港眾志秘書長黃之鋒29日收到裁定通知書，被告知提名無效，成為今年區議會選舉唯一一位被認定資格不符的候選人。對此，香港大學法律學院首席講師張達明表示，「香港已逐漸進入中國式法治」。

香港區議會選舉將於11月底舉行，不過，登記參選海怡西選區的黃之鋒24日卻未能進行抽籤，原因是尚未得到參選確認通知，隨後便在29日收到不符合資格的裁定書。他當時要求，當區選舉主任馬周佩芬必須交待，為何未決定是否准許他成為正式候選人。

據香港電台報導，張達明也指出，選舉主任至今都沒有交代，在作出有關決定前，是否曾與上司或政府其他官員討論，以及是否曾接觸中聯辦及港澳辦等中央機構，讓人覺得「該決定涉及政治考慮」，要求政府對此事做出一個交代。

▲香港建制派指出，黃之鋒將被取消參選資格是因為觸碰自決「紅線」。（圖／翻攝黃之鋒臉書）

張達明提到，其他曾提及「光復香港」等口號或過去曾有香港眾志背景的參選人，參選資格都有獲得確認，唯獨黃之鋒被裁定提名無效。對此，他質疑，選舉主任不受法治規範及隨意地作出決定，「擔心本港逐漸進入中國式法治」。

據悉，香港建制派曾透露，黃之鋒被DQ（褫奪參選資格）的主因，是觸碰了自決這條「紅線」，成為參選的致命傷。事實上，黃之鋒在確定報名參加今年區議會選舉後，曾三度被選舉主任查問政治主張；而黃之鋒甚至首度公開表態，「不支持港獨為自決選項」。即使如此，他仍被裁定提名無效。

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