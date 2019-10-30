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國民黨立委席次下修至50席　不分區名單11/13提報中常會

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▲國民黨主席吳敦義出席「木蘭有約，蓁心愛臺灣」造勢團結大會。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨主席吳敦義幾乎篤定列入不分區立委名單。（資料照／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨不分區立委提名作業已啟動，預計11月13日將排名順序提報中常會。黨內人士分析，國民黨氣勢最盛是在去年11月24日投票結束那一刻，但一場初選凌遲了國民黨半年，整體支持度已經滑落，區域和不分區都受到衝擊，原本預計2020年能夠在立法院奪下55至60席，現在下修至50席至55席。

根據規劃，不分區立委的提名辦法10月23日提報中常會，10月24、25日這兩天請各級單位推薦，10月28日提名小組受理推薦，10月29至11月11號之間進行查核，11月13日將排名順序提報中常會，11月16日召開中央委員會議做最後確認，11月18日之前會報請吳敦義核定。

立法院總席次113席，黨內人士分析，2020年立委選舉最大變數是台灣民眾黨，靠著台北市長柯文哲的能量最低至少拿5席，最高拿15席都有可能，若是如此，未來立法院可能兩黨都不過半，但在民進黨執政不利的因素下，國民黨的席次應會優於民進黨。

不過，黨內人士也說，國民黨氣勢最盛是在去年11月24日投票結束那一刻，當時也是高雄市長韓國瑜民調和形象最佳的時候，但經過一場黨內初選，激烈廝殺到最後讓藍營陷入分裂，原本預計能夠在立法院奪下55至60席，現在下修至45席至50席。

國民黨中常委李德維表示，國民黨拿到50席不夠，應該要有企圖心，以追求重回執政為目標，不只韓國瑜要贏，還要立法院過半席次，也就是57席。國民黨立委曾銘宗則指出，50席應該是「最低標」，目標應該過半，拿下60席。

至於黨主席吳敦義列入不分區，也有人擔心會影響黨的支持度。中常委徐弘庭就認為，國民黨一直存在著世代問題，不分區名單中放一些年輕人，「一個政黨黨主席的高度會比較高，如果設定在立委層次，過去並沒有這樣的先例，也不適合開這樣的先例。」

黨內人士則表示，2016年對國民黨而言是一場政治大海嘯，政黨票得票率僅26.%，立法院從64席直接砍半至35席，4年後一步一步捲土重來，如果吳敦義沒有在國民黨陷入低潮時扛下黨主席，怎麼會有2018年的勝仗，因此排在不分區是黨內共識，可能排在政治組前段班。

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