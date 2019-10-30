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吳敦義轟蘇貞昌發言失當：讓民進黨連任是國家災難

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▲▼蘇貞昌出席台灣警察專科學校慶祝74週年校慶大會。（圖／記者張榮恩攝）

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者張榮恩攝）

記者徐政璿／台北報導

針對行政院長蘇貞昌連日來諸多發言連帶諷刺，國民黨主席吳敦義30日指出，行政院長如此惡行惡狀，如果繼續讓民進黨連任，全民還要忍受如此荒腔走板的政府四年，這不僅國家的災難，更是民主的大倒退！企盼全黨集結所有的力量，下架這個無能、傲慢、濫權、酬庸的蔡英文政府。

國民黨中常會30日下午通過姚江臨等多位常委提案，對於蘇貞昌近日離譜失當之發言，給予最嚴厲譴責，並要求蘇貞昌收回其不當發言且公開道歉。

提案說明中指出，民進黨政府為選舉利益操作香港「反送中」議題，不惜在陳同佳案中嚴重犧牲我國主權的司法管轄權。在受到社會大眾抨擊後，又以「髮夾彎」方式曲解事實，並且將責任全部推卸給在野黨。更離譜的是，蘇貞昌公開批評馬前總統及相關諮詢律師是「魔鬼中的魔鬼」。不僅有失其身為最高行政首長之高度，同時跨越了道德底限，更企圖以此轉移社會焦點。

另外，提案中質疑，民進黨過去在野時一再要求「廢死」，現在卻又再一次「髮夾彎」，急著要執行死刑；蘇貞昌在立法院答詢時公然指稱有兩名死刑犯應立刻執行，但其中一位殺人犯迄今只被判無期徒刑且尚未定讞，蘇貞昌憑什麼要求槍決？其失言、失格、失職的行徑，早已不配擔任行政院長；蔡英文總統為了選舉政治利益放任內閣首長淪為選戰工具，更應受到國人的唾棄，不配繼續擔任國家元首。

提案中並建議黨中央，應針對近來民進黨之離譜行徑，公開要求民進黨向馬前總統及其他被民進黨污衊的人公開道歉。

吳敦義在提案通過後，請黨內相關部門積極彙整資料，製作文宣透過各種可能傳播管道，讓全國民眾知道，現今的行政院長是如此的惡行惡狀、公器私用，呼籲全民共同下架蔡政府。

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關鍵字：

蘇貞昌吳敦義

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