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「2019全球科技領袖高峰論壇」登場　陳良基：科技部60年來任務未變

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▲「2019全球科技領袖高峰論壇」登場　陳良基：科技部60年來任務未變。（圖／記者姚惠茹攝）

▲科技部長陳良基。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

科技部今（30）日起一連兩日在台北文華東方酒店舉辦「科技領航閃耀一甲子一全球科技領袖高峰論壇（2019 Global Science＆Technology Leaders Forum）」，同時也是科技部成立60週年的系列活動，科技部長陳良基致詞談科技部四大任務，未來也將持續為台灣科技貢獻價值。

陳良基表示，科技部成立60週年，任務始終沒變，除了尋找經費為國家科技貢獻心力，還要支援台灣科技研發、推廣科學教育，以及推廣科技影響力，強調雖然台灣資源有限，但是台灣的科技實力和創新都極具競爭力，無論是「大強子對撞機」、觀測黑洞計畫、福衛七號發射等國際科研計畫，都可以見到台灣研究團隊的身影，科技部也將持續以政策工具打造政府、人才與產業三方共利。

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▲「2019全球科技領袖高峰論壇」登場　陳良基：科技部60年來任務未變。（圖／記者姚惠茹攝）

▲美國在臺協會（AIT）臺北辦事處處長酈英傑（Director W. Brent Christensen）。（圖／記者姚惠茹攝）

美國在臺協會（AIT）臺北辦事處處長酈英傑（Director W. Brent Christensen）表示，台灣在全球科技界扮演重要的角色，主要就是科技部的領導讓台灣的科技有成功的發展，相信未來台美合作會更加緊密，尤其是民間跨國際的科技投資，美國大廠高通、谷歌、臉書、美光都加碼在台投資，還有人才的培訓交流，台灣也有人才循環大聯盟計畫，有信心台灣將會起到關鍵作用。

這次活動計有來自美國、加拿大、德國、法國、英國、瑞典、捷克、荷蘭、波商、俄羅斯、日本、以色列，以及新南向目標國家的越南、印度尼、澳大利亞、菲律賓、泰國等18個國家、23個國家級機構的42位科技及學術界領袖來台參加盛會，這是科技部歷年來舉辦規模最盛大、層級最高的科技論壇。

論壇討論議題主要分為四大方向，包括一為全球科技發展的重大挑戰與策略；二為全球科技趨勢，像是人工智慧、生物技術、資訊及通訊技術、文化及創意；三為企業與創新；四為國際科技合作與網路建構。

▲「2019全球科技領袖高峰論壇」登場　陳良基：科技部60年來任務未變。（圖／記者姚惠茹攝）

▲「2019全球科技領袖高峰論壇」登場。（圖／記者姚惠茹攝）

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