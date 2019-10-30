47歲薪水4萬...失業2年後年薪210萬！一個故事看：求職碰壁可能是找錯公司

▲職場示意圖。（圖／視覺中國CFP，下同）



【求職無門、薪水不高，不過是找錯公司罷了！】

文／洪雪珍

同樣一瓶水，在家裡煮開了喝，不必花錢；到超商買，標籤上寫著25元；到飯店，則索價100元。我有一個朋友就像這一瓶水，從四處求職被拒，到薪水跳3倍，讓我有一個很深的體悟，想要告訴所有認為「自己值得更好」的朋友，包括值得更好的公司或值得更高的薪水，通通都不要懷疑自己的價值，現在之所以還沒有得到這些等值的好，真實的原因是--

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「一個人的價值，取決於所在的位置！」

也就是說，不是你沒有價值，而是你走錯地方，敲錯門！現在，你要做的事只有一件，換一條新的路，繼續走下去，直到敲對門為止。

從求職被拒，到年薪210萬

YY畢業後，在一家大賣場任職20年，從採購、企畫到業務都做過，薪水最高7萬元，後來大賣場易手經營，不得不離開，從此顛簸流離，在幾家公司短暫待過，直到落腳在一家小公司管業務，薪水降至4萬，但也安穩的做了5年，後來公司不幸倒閉，這時候YY已經47歲，所有求職大門都對他碰的一聲關閉，到處被拒，足足失業2年，坐困愁城，一籌莫展。

不過，YY並未因此放棄與外界保持連絡，他勤快的接案，也念了一個碩士學位，並與舊識不時見面吃飯，後來真的讓他等到一個機會！在大賣場的朋友幫一家外商找營運商場的主管，朋友強力推荐YY，而YY的經歷也受到青睞，相談甚歡，不只獲得錄取，薪水還一跳是年薪210萬元！一開始YY露出不可置信的表情，他說：

「我還是我，條件不變，價值一樣，不只是找到工作，薪水還3級跳，就是因為這次走對地方，敲對門！」

YY現在的薪水是大賣場階段的近3倍，是任職小公司的4倍，即使如此，在外商賣力工作1年半之後，YY卻抱怨起自己的CP值太高！憑他的經驗、努力與表現，薪水應該起碼和外籍同事平起平坐，而他們都是300萬起跳，YY這個「台勞」顯然太便宜！雖然嘴巴嘟嚷，YY仍然萬般珍惜，畢竟中年復出還能找到工作，並享有如此高薪，晚上睡覺都會笑醒！

出書被拒，後來暢銷賺300萬

在職場上，被拒絕是家常便飯，玻璃心碎一地只是顯示個性不成熟，因為不是自己差，也不是對方壞，一切不過是因為在對的時間，遇見錯誤的人罷了！所以被拒絕的意思，不是在說你沒有價值，而是在證明你嘗試過了，然後可以再試一次，也許下一個就是對的人！

我的另一個朋友Andy曾經抱著自己的書稿，挨家挨戶到各家出版社敲門，自我推荐，請求出書，無不吃閉門羹，要是別人早就顏面盡失，放棄出書的夢想，從此告別寫作這一條路，但是Andy是做業務出身的，認為被拒絕是理所當然的事，一點都不灰心挫折，最後竟然讓他敲開一扇大門，編輯正好是他的崇拜者，兩人一拍即合，齊心把內容調整到最有賣點的境界，結果這本書讓Andy賺到版稅—

「300萬元！」

是的，你沒有看錯數字，算一算，至少賣掉10萬本，在近年書市不佳的情況下，多數作家都賣不到2千本，Andy締造了新紀錄！可是，若搭時光列車回到過去，誰又想得到Andy的書居然會大賣？現在，那些拒絕Andy的出版社，恐怕要彎腰撿起碎了一地的眼鏡。

《哈利波特》被拒12次

然而，像Andy這種例子，不勝枚舉！最著名的當屬《哈利波特》的作者羅琳在完成首部著作後，經紀人向12家書商推薦都被拒絕，但羅琳沒有放棄，堅持繼續找，終於敲開第13家出版社的大門。到此，看似有了一個漂亮的開始，出版社編輯卻建議羅琳找一份正職，理由是不可能靠寫童書維持生計，這表示對方即使出了書，也不看好後市會暢銷。後來被問及這麼鍥而不捨的追尋夢想，羅琳說：

「我是不會放棄的，直至所有的書商都拒絕我。不過，我還是經常擔心會有這樣的一天。」

一語成讖，羅琳再度被拒！這次是在17年後，《哈利波特》暢銷全球，拍成系列電影，羅琳刻意隱藏身份，換個筆名，改變路線寫犯罪小說。心情重回17年前，羅琳回想起《哈利波特》一連串被拒之後，他曾經將所有書商的拒絕信函一一釘在廚房的牆上，提醒自己和他喜愛的作者一樣，有一個共通點—

「不斷被拒絕！」

再試！再試！下一個會更好

不論是愛情、工作，或是任何事情，當我們做好準備，感到自己好棒，信心十足的走過去做告白之後，不幸遭到拒絕，沒有人是好受的，自尊受傷，顏面盡失，難過沮喪，甚至憤怒難當，有一種被整個世界拒絕的挫敗感。其實，這種受挫是被誇大了，真相只不過是被「其中一次機會」拒絕而已，後面還有幾次或幾十次的機會等著，再笨的人都不應該為了這一次而「拒絕」後面的多次可能性吧！

最近，我也有一次相同經驗，在一家報紙寫專欄之後，口碑不錯，順理成章的便詢問對方出版社要不要結輯出書，遭到拒絕，原因是路線不同。落寞只在我的心上停留不到10分鐘，我馬上轉頭去敲第2家出版社的門，得到的反應完全是一百八十度大不相同！

「哇，太棒了！書市很少有這樣的體裁，有創意，也新鮮，我們很有興趣，謝謝你給我們這個合作機會！」

同樣一本書，內容相同，獲得的重視卻是天差地別，所以不是我寫的文章沒有價值，而是找錯人、敲錯門而已。你也是一樣，當下次被拒時，就阿Q的想，不過是找錯人了，再試試下一個人，一直試到有人願意伸手給機會為止！找工作也是相同道理，這家公司拒絕了，不錄用或不給高薪，再試下一家，直到所有公司都拒絕才可以放手！

求職無門、或薪水不高，都有可能是暫時的狀態，或是敲門的次數不夠多，只要保持不斷精進，以及不斷敲門，總有一天蓬門自始為君開，找到理想工作、拿到理想收入。



洪雪珍

知名專欄作家

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學歷：政大新聞系、台大商學所

歷任：yes123求職網-副總經理、自由時報-行銷經理、台北愛樂電台-協理兼行銷總監、聯合報-主編

專欄：yahoo、商周網站、今周刊網站、大人社團等

著作：《要獨立老，不要孤獨老》、《你的強大，就是你的自由》、《哪有工作不委屈，沒有工作你會更委屈》等







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