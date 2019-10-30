國會沒過半就請辭！　卓榮泰：不分區立委目標拿15-16席

▲民進黨主席卓榮泰。（圖／記者游芳男翻攝）



記者陶本和／台北報導

針對2020大選的目標，民進黨主席卓榮泰30日接受廣播訪問時指出，民進黨目標國會過半，在不分區立委席次上，設定15至16席；而他也承諾，總統贏沒有任何折扣空間，但只要國會沒有過半，就會請辭。

對於眼前的選戰，卓榮泰明確指出，「總統贏」是沒有任何打折空間的，而國會方面，只要沒有過半，會影響到未來的政局。因此，他認為，只要國會不過半，首先對不起的是全國人民，再來是在國會的立委，因為國會議員會遭受到許多阻撓，最後則是總統的施政會有困難。

至於民進黨的立委方面，卓榮泰表示，這次民進黨提名的70名區域立委候選人，有46位是現任立委，是防守線、衛冕者，黨要第一個照顧他們是否在安全狀態。他認為，民進黨已經漸漸達到過半的可能性，但不是說現在已經達到，連任者要穩住，加上10多席的不分區，就可以達到57席的國會過半目標。

在不分區名單部分，卓榮泰表示，如果要以國會過半的目標來看，那必須要拿下18席的不分區立委，但可能會覺得有困難，不過設定目標在15、16席。另外，對於國民黨主席吳敦義可能納入藍營不分區名單中，卓榮泰則認為，這對民進黨會有幫助，因為會引起大家的憤怒情緒。

至於兼任台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲，透過海選的方式產生不分區的立委名單，卓榮泰則笑說，依照他過去的行為模式，想要做的事情，知道怎麼做就不海選，當不知道怎麼做的事情就海選。

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