沒有市長、沒有預算！民進黨團警告韓國瑜：銷假回議會報告

▲民進黨團記者會要求韓國瑜回議會報告總預算案 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高市府編列109年度總預算案將在31日付委，不過目前高雄市長韓國瑜正在請假展開傾聽之旅，民進黨團30日開了記者會，要求韓國瑜必須銷假回議會報告總預算案，如果韓國瑜不回來，就會採取必要手段，表示「沒有市長、沒有預算、沒有付委！」。

▲陳致中提到韓國瑜若不回議會報告，將採取必要手段。（圖／記者洪靖宜攝）

民進黨團表示，109年總預算是韓國瑜就任後首次自主編列的總預算，韓國瑜應親自回議會報告總預算，此次總預算歲入1465億元、歲出1465億元，但議員質疑不少預算浮報，甚至之前曾提過的政見(如彌陀大機場)，在總預算內卻沒編列。

甚至連韓國瑜強調必須重視的教育局和社會局，編列預算的百分比都降低，但水利局和工務局預算都有提升，市議員黃文益質疑「難道只做看得見的嗎」。

▲民進黨團整理108年度及109年度歲入歲出預算百分比 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

民進黨團強力要求韓國瑜應親自帶領市府團隊說明，強調若韓國瑜31日沒出席，就會採取必要手段，至於必要手段是什麼，民進黨議員陳致中說表示「沒有市長、沒有預算、沒有付委！」。

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