人夫領隊帶小三遊大陸　元配怒告找團員作證...還要她吐旅費

▲施姓領隊與女團員搞婚外情一同出遊，遭元配求償旅行團費。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者李忠憲／台中報導

經營旅行社施姓夫妻「男主外女主內」打拼事業，施男擔任領隊卻與李姓女子大搞婚外情，施妻更發現，李女與帶團施男一起去中國大陸的「溫州團」及「長江三峽團」，6萬多團費分毛未繳，除告妨害家庭，也提民事訴訟要求李女吐出團費。施男幫李女作證確實有收到3萬多元下，法官判她應給付團費2萬7千元，全案可上訴。

判決書指出，施姓男子與妻子一起經營旅行社，施男擔任領隊負責帶團，施妻卻發現，老公與李姓女子搞曖昧，手機對話十分露骨。李女並在2017年、2018年間先後2次參加施男帶的溫州團及長江三峽團，卻未付錢，憤而提告妨害家庭，也向李女求償團費，溫州團2萬1900元加上長江三峽團3萬9千元共6萬900元。

李女向法官表示，她溫州團有付錢給施男，長江三峽團她只是湊票並未參加，有繳機票費1萬2千元，到湖北武漢就脫隊沒參加行程。施男則幫李女作證，證明所言不假。

但施妻也非省油的燈，請來長江三峽團多名團員到法院證稱，李女確實有一起參加旅行團到長江三峽玩，且全程參加，因為她有染髮，臉蛋有印象不會錯等語，戳破2人謊言。

法官認為，李女確實有參加長江三峽團，但溫州團21900元及三峽團機票12000元都有付給施男，因此需再支付2萬7千元。

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