響應台灣女孩日！挺孕肚「女孩男孩都是寶」照片募集

新北市淡水一名張姓孕婦（33歲）24日下午3時許即將臨盆，原本搭計程車載往淡水馬偕醫院生產，因適逢淡水老街道路人車眾多壅塞，張婦丈夫擔心驚慌之際，恰巧看到淡水員警巡邏經過遂上前求助，在警車協助開道下，迅速抵達醫院，張婦順利產下一女，直呼「警察正港是人民的保姆」！