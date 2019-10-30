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韓國瑜狂掀話語權　卓榮泰：只敢羨慕不敢學！做不來也看不起

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▲▼民進黨中常會卓榮泰、林飛帆、羅文嘉。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲民進黨主席卓榮泰。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者陶本和／台北報導

民進黨主席卓榮泰30日上午接受廣播訪問時指出，國民黨總統參選人韓國瑜最近不斷掀起話語權，民進黨只敢羨慕不敢學習，但會從其他部分來補強，「歷史或許會重演，但不一定會發生」。

卓榮泰表示，韓國瑜可以鼓動風潮、創造名詞跟感染熱情，這一點不簡單，但是去年1124的例子，人民的經驗會讓重演中的歷史不要發生。他說，在去年底歷經三個月天翻地覆後，經過一年冷靜，會知道那會造成多大傷害，現在並不太容易情緒化了。

卓榮泰指出，韓國瑜只要一直強調有優點，就會變成缺點，好比韓國瑜一直說「三高水長」是自己的優點，一直強調自己很有能力跟優點，就會變成缺點。

至於被搶走話語權？卓榮泰表示，在經過去年之後，大家知道講高山升旗、白白胖胖，說到好像已經成為防腐劑，但他的支持度地板就是很堅實，民進黨要學習也學習不來，也無法羨慕。

至於民進黨要如何因應？卓榮泰說，把現在政府做的事情更口語化講出來，好比現在行政院長蘇貞昌就會把政績用台語來講，部長也都會站到第一線；在回應上，會用輕鬆一點的話來講，但不會跟韓國瑜針鋒相對，這並不符合民進黨型態，「做不來，也看不起」。

▲韓國瑜出席彰化青年座談。（圖／記者張榮恩攝）

▲韓國瑜出席彰化青年座談。（圖／記者張榮恩攝）

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