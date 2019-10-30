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蔡英文、韓國瑜差距縮小至＄2.24　未來事件交易所：韓青年政策有加分

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▲▼蔡英文、韓國瑜。（組合圖／記者林敬旻、李毓康攝）

▲蔡英文、韓國瑜。（組合圖／記者林敬旻、李毓康攝）

記者張乃文／台北報導

2020選戰倒數，根據各家近期民調顯示，國民黨總統參選人韓國瑜與總統蔡英文的民調差距有縮小的趨勢。而未來事件交易所公布最新市場價格，截至10月29日，蔡英文以$51.24領先韓國瑜的$49，雙方差距$2.24，較前次些微拉近約$1，也顯示市場對於選情結果尚無一致方向，看好度呈現五五波的局面。

未來事件交易所10月30日發出新聞稿指出，以韓國瑜從10月16日請假拚大選，並展開「傾聽之旅」，也舉辦青年論壇訴求走出「同溫層」，期望補強民調上較弱的青年支持度。在市場價格上，過去一周維持在$48以上，最高來到$49.59。

▲▼韓國瑜、蔡英文最新市場價格。（圖／未來事件交易所提供）

▲韓國瑜、蔡英文最新市場價格。（圖／未來事件交易所提供）

另外，未來事件交易所指出，蔡英文繼續主打政績牌，對於論文的輿論也進一步處置，價格在24日來到近一週最高的$54.09，同日，韓國瑜則跌至近一週最低的$48.05。未來交易所指出，可能與韓國瑜拋出故宮館藏一次展後，23日遭政論節目主持人在節目上痛批後，被廣泛報導與影片瘋傳有關。

不過，未來交易所也提到，韓國瑜在25日提出的補助交換學生出國政見後，雖然有批評，但預測市場價格回升。未來事件交易所表示，根據《蘋果新聞網》28日發布的最新民調顯示，韓國瑜在20－39歲的支持度26.8％，相較前一週回升12％。未來事件交易所認為，韓國瑜拋出的議題對選情有正面影響。

未來事件交易所提出，以同一單位發佈的民調數字來觀察，《蘋果新聞網》本週民調顯示，蔡英文以40%領先韓國瑜的27.8%，不表態率高達32.2%，但韓國瑜的支持度較上週上升5.5%，未表態的選民意向使總統大選的結果更難預測，民調數據與預測市場價格走勢均呈現蔡英文領先，「但變數仍大的局面」。

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