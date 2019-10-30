課堂上持刀猛刺女老師背部！　11歲國小女童被警用電擊槍制伏

▲澳洲發生小學生持刀攻擊老師事件。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

澳洲湯斯維爾(Townsville)近來傳出小學生刺殺老師事件，一名11歲女童在課堂上突然掏出一把小刀，刺向56歲女老師的背部和肩膀，警方趕到現場時，由於女童不肯放下刀子，只好以電擊槍制伏，後來2人均被送至醫院治療。被指控多項罪名的女童，被家長領回後，之後將會出席兒童法院。

事件28日上午11時30分發生在湯斯維爾市希特利區(Heatley)的一所小學，一名目擊學生表示，「我原本以為她手上拿的是一根棍子，但它閃閃發光，所以是一把刀，看起來有點像小刀，我以前沒看過這種款式」，女童後來開始揮舞刀子進行攻擊，「看起來真的非常可怕，我本來以為不會怎樣，沒想到後來會變得這麼瘋狂，我超害怕。」

警方表示，制伏女童後很快便將人送到醫院就診，被刺的女老師肩膀後方有一道傷口，雖然不至於會危及生命，但以防萬一也一同送去就醫，目前已經出院。據了解，女童所用的刀是一把小削皮刀(Paring knife)，她的父親向傷者致歉並且也不清楚造成攻擊事件的原因，希望外界不要為有抑鬱症疾病的女兒貼上暴力標籤，對方平時並沒有暴力行為。詳細案情仍待進一步調查。

#BREAKING: A teacher has allegedly been stabbed by a student at a Queensland primary school. https://t.co/MFAwTBfviS — news.com.au (@newscomauHQ) October 28, 2019

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