課堂上持刀猛刺女老師背部！　11歲國小女童被警用電擊槍制伏

▲澳洲發生小學生持刀攻擊老師事件。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

澳洲湯斯維爾(Townsville)近來傳出小學生刺殺老師事件,一名11歲女童在課堂上突然掏出一把小刀,刺向56歲女老師的背部和肩膀,警方趕到現場時,由於女童不肯放下刀子,只好以電擊槍制伏,後來2人均被送至醫院治療。被指控多項罪名的女童,被家長領回後,之後將會出席兒童法院。

事件28日上午11時30分發生在湯斯維爾市希特利區(Heatley)的一所小學,一名目擊學生表示,「我原本以為她手上拿的是一根棍子,但它閃閃發光,所以是一把刀,看起來有點像小刀,我以前沒看過這種款式」,女童後來開始揮舞刀子進行攻擊,「看起來真的非常可怕,我本來以為不會怎樣,沒想到後來會變得這麼瘋狂,我超害怕。」

警方表示,制伏女童後很快便將人送到醫院就診,被刺的女老師肩膀後方有一道傷口,雖然不至於會危及生命,但以防萬一也一同送去就醫,目前已經出院。據了解,女童所用的刀是一把小削皮刀(Paring knife),她的父親向傷者致歉並且也不清楚造成攻擊事件的原因,希望外界不要為有抑鬱症疾病的女兒貼上暴力標籤,對方平時並沒有暴力行為。詳細案情仍待進一步調查。

