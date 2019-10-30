制服癖工程師「凍未條」…下秒「露鳥」意淫！　2學生妹嚇壞

▲劉姓工程師見女學生起色心露鳥被逮。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，無關本案）

記者廖安莘／台南報導

一名劉姓工程師（26 歲）是「制服控」，6月間騎車經過台南市永康區時，正好遇到學生放學時間，見2名女高中生經過，竟起色心，拉下拉鍊露鳥，女學生嚇壞並報警。警方循線逮人，劉男坦承犯行，他表示大約10秒後，就拉上拉鍊騎車離開。台南地院認為劉男行為犯公然猥褻罪，判處拘役20日，得易科罰金，可上訴。

判決指出，劉男6月12日下午5時許，騎車經過永康區一處學校，正好遇到學生放學時間，見2名女學生經過，竟拉下褲子拉鍊露鳥，女學生嚇壞並報警。經警方循線後，逮獲劉男。

警訊時，劉男坦承犯行，他供稱當天騎車經過永康區一處學校時，剛好遇到學生放學，等到最後2名女學生經過，就將褲子拉鍊拉下，過了大約10秒，再拉上拉鍊並騎車離開。他表示自己是一時失慮，誤觸法網。

台南地院審理時，法官審酌劉男於學生通學及公眾往來道路上，針對2名女高中生公然裸露性器官，妨害社會風俗，導致女學生有被騷擾的不適感。然而，2名女學生僅表示申訴並沒有提告，且劉男坦承犯行，尚見悔意，考量他沒有前科及其手段、經濟狀況等一切情狀，依公然猥褻罪判他拘役20日，得易科罰金，可上訴。

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