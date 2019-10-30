韓國瑜「白胖說」引戰　賴品妤怒嗆：不懂多元社會可以閉嘴！





▲賴品妤。（圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜日前脫口一句「蔡英文總統卻是白白胖胖的」，引發綠營全台各地的縣市首長群起反彈。民進黨籍新北汐止立委參選人賴品妤對此表示，台灣是多元組成的社會，對未來的期待就是在更友善的環境中，讓所有不同特徵的人可以被好好對待，如果韓國瑜不懂，「其實可以閉嘴！」

賴品妤29日在臉書上提到，「韓國瑜先生（請假中不是市長）在造勢大會上講他自己『黑黑瘦瘦』，叫大家不要選一些『白白胖胖』的。看到這個報導我只有這個反應『蛤？？？？？？？』這種無聊言論真的是不必要，甚至有點噁了。」

賴品妤說，身為從事政治工作的年輕女性，即使不是在這個職場環境，社會本來就還有很多刻板印象，把年紀、身材、膚色等等特徵，拿來當作判斷一個人有沒有能力的前提；嫌年紀太小不懂事、嘲諷身材怎樣、辱罵什麼的，這些都不應該被拿來強調、不應該當作選舉語言隨便操作。

賴品妤提到，「我們生活的台灣是多元組成的社會，我覺得這個世代對未來的期待，就是在一個更多元、更友善的環境中，讓所有不同特徵的人可以被好好對待，自由自在地去完成自己的夢。韓先生，如果你不懂我們對未來的想像，其實可以閉嘴。」

對於「白胖說」在網路掀起熱議，韓國瑜競選總部發言人葉元之29日上午受訪時表示，白白胖胖形容的是指民進黨的貪腐文化，不是指身材外貌，韓國瑜強調的是一種心態，台語有句俗諺「吃的肥肥，妝的水水，等領薪水」，民進黨執政以來多少位子派系分贓，滿朝都是陳菊的人、林佳龍的人。

葉元之舉例，像蘇貞昌在九合一選舉輸29萬票竟可以當行政院長，大家等著分官位，蘇貞昌不做行政院長該做的事，都在當蔡英文競選總部發言人，坐領乾薪，希望不要再抱持這種心態，要苦民所苦。

其他人也看了這些新聞...

►蔡英文回擊韓國瑜白胖說：至少我不會睡到中午才起床

►韓國瑜扯蔡英文「白白胖胖」 蘇貞昌：就算選舉也不該人身攻擊

►點名蔡英文、鄭文燦白白胖胖！韓國瑜：我們都黑黑瘦瘦

►超越藍綠，就靠她了