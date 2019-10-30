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徐旭東糾東區商家周年慶「一起發」　SOGO全台七店業績上看108億

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▲遠東集團董事長徐旭東今（30）日表示，旗下SOGO百貨邁入32周年，今年周年慶將攜手台北東區160個商家同慶。（圖／記者林淑慧攝）

▲遠東集團董事長徐旭東今（30）日表示，旗下SOGO百貨邁入32周年，今年周年慶將攜手台北東區160個商家同慶。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

遠東集團董事長徐旭東今（30）日表示，今年適逢遠東集團70週年，旗下SOGO百貨也邁入32周年，今年周年慶將攜手台北東區160個商家同慶，並首度導入行動支付，串連HAPPYGO PAY，預估全台七店業績上看108億元。

全台百貨公司周年慶全面開打。新光三越六店周年慶請來「三神」坐陣，包括化妝品「女神」、流行趨勢商品「潮神」及家用家電「戰神」，微風信義、松高及南山三館周年慶也在日前開跑，主打貴公子經濟也引發搶購熱潮，讓今年百貨周年慶大戰更形激烈。

請繼續往下閱讀...

▲SOGO百貨董事長黃晴雯出席SOGO 32週年慶站台造勢。（圖／記者張一中攝）

▲SOGO百貨董事長黃晴雯（圖左）出席SOGO 32週年慶站台造勢。（圖／記者張一中攝）

SOGO百貨今天舉行全台周年慶造勢記者會，遠東集團董事長徐旭東特別出席站台，SOGO百貨董事長黃晴雯率領全台上千名員工，共同揭示今年周年慶業績目標上看108億元。

今年以來國內外經貿變數大，衝擊國內內需市場買氣，徐旭東表示，SOGO百貨今年前九月業績不降反升，像是SOGO復興館的精品業績表現亮眼，在調整櫃位、調升品牌檔次下，單館精品業績前九月成長16%，全年目標成長上看二成，成為業績成長主要動能。

黃晴雯進一步補充，產品力是提升百貨業績成長的關鍵，SOGO忠孝館為全台百貨美妝之冠，12天的周年慶，光化妝品每天業績就以「億」起跳，SOGO為了強調自家為正宗「雙11」始祖，今年「左打電商、右打免稅店」，回饋力道史上最猛，不僅豪邁推出明星品項「買正貨送正貨」、「買1送1」，更主打「比免稅店還便宜」。

另外，全球百貨最密集的台北市信義區一級戰區，遠百旗下最新據點A13也將在今年第四季正式開幕，徐旭東指出，此商場為遠東集團第三代徐國安親自規劃，將以「Apple Store」全球旗艦店為軸心，在硬體強化數位服務，可望助攻遠百第四季營收創新高。

另外，針對旗下「起家厝」遠百寶慶店，由於歷史悠久，客群年齡層約在45至55歲左右，為搶攻觀光客及年輕消費族群，集團規劃於明年啟動改裝，除了調整櫃位業種，也將洽談大型餐飲品牌進駐，挹注集團營運動能可期。

►拚事業也要顧面子，這款CP值很可以！

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