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屠殺猶太人教堂染血　匹茲堡法官推翻槍枝限制法

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▲生命之樹於1864年在匹茲堡市中心成立，最初是猶太教正統派教堂。（圖／達志影像／美聯社）

▲生命之樹於1864年在匹茲堡市中心成立，最初是猶太教正統派教堂。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

2018年美國賓州匹茲堡爆發猶太教教堂槍擊事件，當局在事後推動一項地方法，內容是限制使用攻擊性武器和彈藥。匹茲堡的法官約瑟夫·詹姆斯（Joseph James）29日裁定，限制武器的使用是違反賓州的州法，因此地方法是無效的。

2018年10月的槍擊案，46歲的鮑爾斯（Bowers）衝入猶太教保守派教堂，大喊猶太人都得死之後開槍。警方在十分鐘之後抵達現場與鮑爾斯展開對峙，在1個小時後他投降，此次事件共有11人罹難、6人受傷，他也被以29項聯邦罪名起訴。

▲市長比爾·佩杜托（Bill Peduto）參加生命之樹猶太教堂外的守夜活動。（圖／達志影像／美聯社）。（圖／達志影像／美聯社）

▲市長比爾·佩杜托（Bill Peduto）參加生命之樹猶太教堂外的守夜活動。（圖／達志影像／美聯社）

此次事件之後匹茲堡市議會投票通過，以6比3的比例批准「限制使用攻擊性的武器和彈藥」，包括犯嫌所使用的AR-15半自動步槍，特定的彈藥和槍支配件也遭到禁止。

美國有七個州對攻擊性武器有限制，但賓州不在其中。此項法案的通過有議員表示，該法違反了賓州有關於槍枝或彈藥管制的州法律，並會對委員會和市長提起訴訟。在堅持與努力之下，法案終於在29日被推翻。

美國總統川普表示，這是一場「純粹的邪惡」的大規模謀殺，必須對抗在任何時間和地點出現的的反猶太主義，美國不允許任何形式的種歧視，倘若教堂內有部署武裝警察，那麼死傷一定會受到控制。

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