沙塵暴來襲！台北101被消失　全台空氣轉差「北部先亮紅燈」

▲沙塵暴來襲，北部先亮紅燈警戒。（圖／翻攝環保署空氣品質監測網）

記者賴文萱／台北報導

沙塵暴來襲！今（30）日由北往南空氣將轉差，落塵量大，天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」示警，今天不要淋雨、避免室外運動，出門記得戴口罩。氣象局副局長鄭明典則分析，這一次下雨範圍很小，雨量也不大，所以無法阻擋沙塵南下，需要持續關注。

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▲根據環保署測站畫面顯示，空品差到101幾乎快看不到。（圖／翻攝環保署網站）

鄭明典上午說，「沙塵前緣到竹南」，衛星雲圖有高雲阻擋，已經看不見沙塵的飄移情況，但現況是，這一次下雨範圍很小，雨量也不大，所以無法阻擋沙塵南下，需要持續關注。

根據環保署空氣品質監測網顯示，富貴角、萬里、基隆、汐止、松山、古亭、中山、萬華、三重以及大園、桃園（觀音工業區）、觀音測站都亮起紅色燈號，也就是代表「對所有族群不健康」。

▲桃園、新北的沿海空氣品質測站直接突破天際，達紅色等級，對所有族群不健康。（圖／取自「天氣風險」臉書）

天氣風險則指出，原本預期因為傳輸過程長、海面上有些雨勢，沙塵抵達台灣時濃度可能沒這麼多，但看來源頭的污染濃度太高了，沙塵暴真的來了。目前桃園、新北的沿海空氣品質測站直接突破天際，來到紅色等級（對所有族群不健康），提醒今天北部的朋友出門一定要準備口罩。

▲沙塵暴影響，空氣將從北往南轉差，今天切記勿淋雨、出門記得戴口罩。（圖／取自鄭明典臉書）

環保署表示，28日於中國內蒙地區觀測沙塵PM10小時濃度達1000微克/立方公尺，29日沙塵往南影響至南京及上海一帶，PM10小時濃度達400微克/立方公尺。30日環境風場為東北風，清晨沙塵隨東北風南下影響臺灣，午後逐漸影響至中南部地區，中南部位於下風處，污染物易累積，傍晚中部以北地區空氣品質逐漸趨緩，影響程度視東北風移動路徑及降雨強度而有所變化；雲嘉南沿海地區因午後風速增強，短時間可能發生地表揚塵影響空氣品質。

▲陽明測站畫面顯示，山下一片全是沙塵。（圖／翻攝環保署網站）

未來一周，30日至11月4日環境風場持續為東北風；其中30日東北風將挾帶境外污染物，影響西半部及離島地區空氣品質；中部以南地區位在下風處，需留意污染物易累積；雲嘉南沿海地區因午後風速增強，短時間可能發生地表揚塵影響空氣品質。

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