一早奔加油站！她一看「中油3隻鬼」超萬聖風　歡樂上工笑噴：站長愛耍寶

▲這間加油站相當融入萬聖節呢 XD（圖／翻攝自爆料公社(官方粉專專屬)）

網搜小組／鄺郁庭報導

西洋萬聖節來臨，讓人最能感到有萬聖氣氛的，果然是路上穿著角色扮演服的人們。一位女網友30日早上到加油站，看到店員忍不住就笑了，「有感到萬聖節的氣氛」、「感到有創意，我笑了」。看到照片後，網友紛紛笑噴，「感覺超歡樂」、「好想去加油」、「這才是生活的樂趣」、「好酷，這店長應該很有趣。」

這位女網友在臉書《爆料公社（官方粉專專屬）》貼出3張照片，文中直呼「有感到萬聖節的氣氛，一大早來加油站加油，感到有創意，我笑了。」仔細看看她貼出的照片，只見加油站的員工不管男女，通通戴上經典電影《驚聲尖叫》的鬼面具，而且每個人的顏色還不同。

請繼續往下閱讀...

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲▼就算化身「殺人鬼」，還是要先好好工作的！（圖／翻攝自爆料公社(官方粉專專屬)）

雖然戴上鬼面具，但員工還是認真工作，原PO分別拍下2張員工認真加油的照片，還有1張則是「3隻鬼」的歡樂大合照，歡樂的比A動作配上扭曲的臉，讓照片畫面超級逗趣。原PO也在留言處透露，這間加油站在台中，「他們站長愛耍寶啊哈哈！」

▲這樣太歡樂了喔 XD（圖／翻攝自爆料公社(官方粉專專屬)）

照片在短短1個小時就吸引超過3千人按讚，網友紛紛留言，「感覺超歡樂」、「好有fu的加油站欸」、「挺歡樂的」、「如果是晚上，不知會……如何發展」、「這才是生活的樂趣」、「加油站也很拚」、「歡樂加油站」、「好酷，這店長應該很有趣。」還有人一眼就認出這間加油站，直呼「這站長是老資格了，很多加油站都不能這樣玩。」

►他奶奶的美麗小秘訣！

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！