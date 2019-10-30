上司嗆不要那麼gay！　同性戀警官申請23次升職被打槍獲賠6億

A 24-year veteran of the St. Louis County Police has won nearly $20M in an anti-discrimination lawsuit



Sgt. Keith Wildhaber alleged he was passed over 23 times for promotion, and also transferred to a less desirable work location and shift.https://t.co/vcUcXpoYyy — New York Daily News (@NYDailyNews) October 26, 2019

實習記者賴韻如／綜合報導

美國密蘇里州聖路易斯縣（St Louis）一名男警員曾被上司要求「必須隱藏住自己的同性戀特質」，否則無法升官，讓他憤而於2017年對該部門提告，近日判決結果出爐，這名男警員獲賠近2000萬美元（約新台幣6億元）。

據CNN報導，已在聖路易斯縣警局任職20年的資深警員懷德哈伯（Keith Wildhaber）表示，自己曾申請過23次升職，卻屢屢遭拒，原因是因為上司認為他的同性戀特質太過明顯，「若想升遷，就該低調且隱藏自己是同性戀」，否則永遠不會獲得升遷。

然而，懷德哈伯於2017年正式向該部門提出訴訟，沒想到卻因此被調職，值勤地區換到離家約27哩（約43公里）遠的地區，更從原本的午班改為大夜班。同樣也身為同性戀的證人盧碧（Mary Beth Ruby）表示，自己曾是副局長的助理，常常聽到主管們討論「同性戀非常可恥」，她說，在她坦承了自己性向後，工作量直接變3人份，且幾乎每天都在受汙辱。

近日該訴訟的判決終於出爐，聖路易斯縣的陪審團認為「懷德哈伯受到嚴重歧視，且在工作場所受到報復，產生嚴重的陰影，因此判他能獲得總共2000萬美元的賠償。」對此，懷德哈伯的律師Sam Moore也對陪審團的決定表示讚賞，「對於懷德哈伯來說，這是一條漫長且艱難的道路，幸好他堅持正確的做法，這將讓其他擁有遭遇的人們充滿勇氣。」