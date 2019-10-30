1歲兒跑到車頭嬉鬧！爸爸0察覺踩下油門…當場「輾斃滿身血」媽目睹崩潰

▲爸爸沒注意到1歲兒子在車頭前方，便開車將其撞倒輾斃；媽媽目睹後崩潰痛哭。（圖／翻攝自微博，下同）

記者朱世凱／綜合報導

廣東省東莞市一位譚姓爸爸近日出門準備開車時，沒有發現到1歲兒子跟著他的腳步出來，並且站在車頭前，於是就踩下油門往前行駛，導致心肝寶貝當場被輾壓而過，渾身是血慘死輪下。媽媽目睹一切後崩潰地衝了過來，抱起兒子放聲大哭，不敢相信丈夫竟然奪走了孩子的性命。

綜合陸媒報導，1歲兒子事發前正在家門口玩玩具，妻子則在不遠處做自己手邊的事，譚爸爸當時準備開車離開，沒想到踏出家門時，孩子就跟著他過來；當譚爸爸上車繫上安全帶後，身形嬌小的兒子就站在車前嬉鬧玩耍，只露出一小截的腦袋，他一不注意便踩下油門，將對方捲入了左前輪中。

事故發生一瞬間，譚爸爸仍未察覺，但妻子卻目睹了這一切，她痛哭地飛奔過來，將兒子從車輪下抱了出來，但孩子早已沒有意識，全身鮮血直流。譚爸爸見狀才知道自己竟然撞倒了兒子，立刻和妻子把孩子送到醫院搶救，不幸的是，男童最終仍因傷勢過重不幸身亡。

▼譚爸爸和員警重回現場模擬事故。（圖／翻攝自微博）

當地警方獲報後便前往醫院了解情況，隨後與譚男到達案發現場進行勘查。員警初步認定，該起事故不屬於道路交通事故，因此將案件移交派出所處理。員警也提醒，無論是行人還是駕駛的朋友，都必須保持安全意識，別再讓視線死角成為奪命殺手；同時，家長一定要看管好孩子，告誡孩子不要從靜止的汽車之間穿出，注意馬路轉角處的危險，以及不要在車子旁邊嬉鬧玩耍，才能避免悲劇發生。

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