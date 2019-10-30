13歲少女遭姐夫性侵　懷恨報復「殺姐剖子宮取嬰」送流產婦…家人尋屍崩潰！

▲巴西一名妹妹殺姐強行剖腹取嬰。（圖／翻攝自推特下同）

記者陳亭伃／綜合報導

巴西西北部韋柳港（Porto Velh）日前發生一起震驚的殺人案。一名13歲的少女和15歲的少年聯手，將自己23歲、懷孕8個月的姐姐桑塔娜（Fabiana Santana）以鐵棍打後，拿刀強行剖腹將嬰兒取出。事後少女並沒有悔意，並指控是因為遭到姐夫性侵，卻被全家人忽略，所以一氣之下報復。

根據英國《每日郵報》報導，桑塔娜當時與妹妹出門之後就音訊全無，家人找到桑塔娜時，發現她已經面容全毀，甚至腹部已經被強行切開，胎兒也不見。據悉35歲女子拉貝洛（Catia Rabelo）因為假懷孕欺騙男友，因此將目標鎖定在桑塔娜身上。

▲女子指出遭到姐夫性侵。

拉貝洛得知少女與姐姐桑塔娜、家人關係不太好，於是慫恿少女找15歲少年一起犯案，將桑塔娜騙出門後，拿鐵棍狂毆，過程中桑塔娜7歲的兒子見狀，一度想要衝上前幫助媽媽，但卻被少女與友人淹死。少女將桑塔娜活活打死後，竟殘忍的拿刀將其腹部劃開，將臨盆8個月的胎兒直接取出交給拉貝洛。

直到警方找到拉貝洛時，發現該名嬰兒還活著，生命跡象相當穩定，重約3.9磅，但仍先送往醫院檢查。桑塔娜的驗屍報告顯示，她遭到不斷重擊頭部後，接著被用刀強行剖腹，「完全無法想像在沒有麻醉的情況下，桑塔娜要承受多巨大的痛苦」。

警方表示，少女因為對姐姐與姐夫懷恨在心，其中的原因則是因為遭到姐夫性侵卻被家人忽略，因此出自於報復才會這麼做。

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