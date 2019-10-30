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國民黨中央委員點出藍軍歸隊密碼　11/22後會更強

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▲▼謝坤宏 。（圖／中評社）

▲謝坤宏 。（圖／中評社）

圖文／中評社

中國國民黨中央委員、前行政院中部聯合服務中心副執行長謝坤宏接受中評社訪問表示，國民黨2020參選人韓國瑜一路由南往北走，過程有順利也有波折，尤其藍軍的整合，但相信11月22日大選完成登記後，所有藍軍會歸隊，又會形成一股韓流氣勢，持續到明年1月11日投票日。

謝坤宏，1971年生，彰化師範大學工學院博士候選人，曾任三屆（17、18、19屆）國民黨中常委、行政院中部聯合服務中心副執行長等職，現任台灣青年菁英協會理事長、國民黨中央委員。父親謝國雇歷任台灣省農會總幹事、台北市農產公司總經理，在台灣農會體系有一定影響力。

韓國瑜從16日起開始展開傾聽之旅，一路由南往北，幾乎每個縣市造勢場合，都可以看到前台北縣長周錫瑋，謝坤宏也跟著周，全台跑了兩個星期，看到韓流2.0。

▲▼韓國瑜全台傾聽之旅，謝坤宏也一路相陪，這是二林精密機械園區說明會，韓國瑜與彰化縣長王惠美討論，謝坤宏坐在第二排。（圖／中評社）

▲韓國瑜全台傾聽之旅，謝坤宏也一路相陪，這是二林精密機械園區說明會，韓國瑜與彰化縣長王惠美討論，謝坤宏坐在第二排。（圖／中評社）

謝坤宏告訴中評社，韓國瑜這次請假參選，強烈感受民心思變，愈往北走，熱度只有愈來愈強，不會愈來愈弱，這是時勢所趨，人民的力量，已經陸續整合。

他舉韓國瑜結束澎湖，回來台灣，開始產生巨大氣旋。韓這次到澎湖天后宮，廟方請出媽祖官印，蓋在韓背上，這個官印從開廟480多年來，從來沒人使用過，這回請示媽祖同意蓋印，象徵保祐平安，也預祝韓國瑜當選。

被問到，韓國瑜在綠色執政縣市，會遇到阻力或使不上力？謝坤宏說，船行駛在大海，海水愈深，浪會愈大，過程當然會有波折，但是行駛之後就平順。

有沒有讓你感動的畫面？他記得，在屏東有老媽媽87歲，為了看韓國瑜，足足等了三個多小時，坐著輪椅，老媽媽的兒子，一時見到韓，講話不是很清楚，只激動表示老媽媽等你三小時，只是想見面握手，接著見到韓國瑜，當下彎下腰傾聽，對長輩的關懷，讓人感動，這樣的場景與畫面還會持續下去。

韓國瑜這趟地方傾聽之旅，有座談會、也有拜廟行程，這樣安排有達到預期目標？謝坤宏認為，這些方向都是對，韓國瑜就是要走入人群，走入民眾，庶民總統就是最接地氣，跟人民站在一起，知道庶民需求在哪裡。

▲▼韓國瑜全台傾聽之旅，謝坤宏跟著周錫瑋，一路相陪，這是二林精密機械園區說明會，韓國瑜與彰化縣長王惠美討論，謝坤宏坐在第二排。（圖／中評社）

▲韓國瑜全台傾聽之旅，謝坤宏跟著周錫瑋，一路相陪，這是二林精密機械園區說明會，韓國瑜與彰化縣長王惠美討論，謝坤宏坐在第二排。（圖／中評社）

剩下70幾天，跑得完嗎？他觀察，如果按縣市來看，全台灣加上離島，韓國瑜傾聽之旅，可以走完一圈，但是要到300多個鄉鎮市，實際都走一趟，確實有困難，不過韓國瑜又不是選鄉鎮市長，是參加大選，格局與民眾對他期待，也是不一樣，

有些地方會有機會，看到蔡英文大拼場或正面交鋒？謝坤宏認為，現在韓態度是正面對決蔡英文，勇往直前，可是蔡還是不理睬韓國瑜，相信大選愈接近，有些場合會看到藍綠對峙，正面交鋒。

藍軍整合都已經完成？他告訴中評社，人都會有私心，所謂的整合與否？有些時候要看時機點，相信最佳的時機點或許就是11月22日，大選登記是從18日到22日，對於某些人，心存一點點的期望，不瞭解天意，因為某尊神明跟他講，讓人可能有所期待，可是這個期待落空的時候，才會轉身，呼籲一定要放下。

被問到，韓國瑜由南往北，到了彰化就跳開台中，直接到桃園，也沒有看到安排到新北，是否有行程安排困難？謝坤宏認為，這部分可能要請韓國瑜競選辦公室行程小組說明，但是台中、新北兩地，之前韓都有拜廟與大型造勢，不是地方首長才故意跳開，反倒是尊重地方安排。

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