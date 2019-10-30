心酸...酒店妹業績差暗夜光腳邊走邊哭　通緝被查出「想入監靜一靜」

▲台南市警二分局海安派出所巡佐郭建政、警員王威雲，見陳女暗夜獨自一人，且未穿鞋子在路旁邊走邊哭，主動上前關懷了解狀況，意外查獲「多條通」之通緝犯。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局警方，10月29日凌晨在中西區民生路二段，見一女子獨自一人，未穿鞋子在路旁邊走邊哭，警方主動上前關懷，該陳姓女子所報身分證字號與警方警用電腦資料不符，經深入追查，意外發現陳女是毒品、詐欺等多項通緝犯，陳女向警泣訴坐檯業績差，感到委曲難過，想入監靜一靜，全案依法移送歸案。

台南市警二分局海安派出所巡佐郭建政、警員王威雲，10月29日執行巡邏勤務，於3時41分許，在中西區民生路二段靠近金華路口，見一女子獨自一人，且未穿鞋子在路旁邊走邊哭泣，員警主動上前關懷了解狀況。

員警查詢其身分時，發現該名30幾歲的陳姓女子向警方所報之身分證字號，經警用電腦查詢，其身分證影像檔與本人外觀顯不相符，經陳女同意帶警方回其現在住居地（台南市中西區友愛街太子飯店307號房）查證，陳女從皮包內取出之證件，經警方查詢，意外發現陳女係毒品緝及多項詐欺通緝之「多條通」逃犯，警方依法宣告其權利後，將陳女逮捕帶返所製作筆錄。

陳女向警方泣訴，她當酒店妹坐檯業績差，她在酒店壓力大，因染毒都在八大行業上班，也因為吸毒關係，顏質越來越差，只能去小型酒店會館賺錢生活。29日凌晨3時許，她在酒店內雖使出渾身解數，但男客還是不願「鎖檯」，她氣得翻臉反被客人笑條件差，且這個月業績點數又沒達成，讓她甚感委曲而含淚離開，傷心地邊走邊哭。

陳女說，她被台南、苗栗地檢、台南、橋頭、台中地院，因毒品及詐欺等罪通緝，要入監執行5個月，她想入監靜一靜。全案偵訊後解送台南地檢署歸案。

市警二分局指出，本案員警見陳女暗夜獨自一人在街頭邊走邊哭，多一分關心，反而意外查獲「多條通」通緝犯，是因緣也是福報。