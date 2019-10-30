英國72女議員表態力挺梅根！　譴責媒體霸凌「無端詆毀女性」

▲ 梅根與哈利一家目前正在美國度過6周的假期。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國薩塞克斯公爵哈利王子（Prince Henry）與薩塞克斯公爵夫人梅根（Meghan Markle）結婚後不斷被放大檢視，近期都對媒體提起訴訟。多達72名女議員日前簽署一封公開信，表態力挺梅根，譴責媒體對她與她家人不利的報導帶有過時的殖民主義色彩。

CNN於29日報導，來自不同政治派別的72名女議員表示，支持梅根採取立場，反抗許多全國性報紙上有關她、她的個性與家庭的報導，「這些報導往往令人反感，具誤導性質。」信中提到，部分報導及新聞標題意圖詆毀梅根的形象，且沒有任何正當理由。

這72名議員在下議院共208名女議員中佔超過1/3，在信中強調，「更令人擔心的是，我們在這些報導中還看到一些只能以『過時、具殖民主義色彩』來形容的元素。」女議員們也補充，她們都理解在公共場合遭遇對女性的虐待與恐嚇的感受。

Women MPs from all political parties have put aside our differences to stand in solidarity with the Duchess of Sussex today and are sending her this open letter. pic.twitter.com/ytLHG5qPf4 — Holly Lynch MP (@HollyLynch5) October 29, 2019

工黨議員林奇（Holly Lynch）29日下午在推特公開這封信並寫道，各黨派女議員已經拋開分歧，「站在薩塞克斯公爵夫人這一邊」。她們也在信中呼籲媒體尊重個人隱私權，停止無端詆毀女性的行為。

梅根在20日播出的紀錄片《哈利與梅根：非洲之旅》（Harry & Meghan: An African Journey）中提到，她試圖對新聞報導採取沉著冷靜的態度，但也坦承這會帶來傷害。哈利月初開始對《太陽報》及《鏡報》採取法律行動，指控他們在幾年前涉嫌竊聽電話；梅根目前也對《星期日郵報》提起訴訟，指控該報刊登她寫給父親的私人信件。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。