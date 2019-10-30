美深化對台關係「當對中國得懲罰」　美學者：一中政策解讀變靈活！

▲美國對於兩岸問題的立場，學者指出已經寬鬆改變許多。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

隨著台灣大選將至，中國、美國方面明暗中階有關注。喬治華盛頓大學教授沙特（Robert Sutter）表示，美國近年來對「一中政策」更顯靈活，比起過往現在有著更多的對台支持。也有研究人員認為，中國的施壓反而讓更多國家願意深化對台關係。

綜合外媒報導，喬治華盛頓大學艾略特國際事務學院（Elliott School of International Affairs）所舉辦的研討會中，討論到台海關係。沙特表示，美國對台灣的政策有所改變，讓中國即便不斷施壓，台灣和中國仍可以維持現狀，或許施行措施的幅度不大，但美國政府確實有順應兩岸關係狀態在改變。

沙特也表示，台灣在印太戰略中相當重要，更是美國的好夥伴，台灣有著民主政體、自由經濟，當然可以按照國際規範行事，美國和台灣深化關係，也是要讓知道中國搶走台灣邦交國的懲罰。

美國企業研究所研究員馬明漢（Michael Mazza）也表示，中國惡行讓更多國家願深化與台關係，儘管中國不斷擴大對台灣的打壓，但某種程度上也是替台灣打開另一道深化國際的大門。其中，川普政府多項對台軍售，透過「全球合作暨訓練架構」（GCTF）加強美台合作，日本與瑞典也加入GCTF，這證明台灣並未被孤立於國際社會之外。

馬明漢也表示，中國在國際上的耀武揚威，台灣並非唯一的受害者，台灣可以以自身經驗的分享，直接或間接為自己創造出更好的國際機會。

►►美起來，明年脫單