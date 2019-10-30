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他和女友為樂團爆口角　隔天接「未知號碼」跑到河邊…見愛人屍被撈上岸！

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▲女孩因為跟男友為了喜愛的樂團爭執，竟直接墜河身亡。（圖／翻攝自推特）

▲女孩因為跟男友為了喜愛的樂團爭執，竟直接墜河身亡。（圖／翻攝自推特）

記者陳亭伃／綜合報導

每個人對於偶像的喜好不同，但也需大器接受不同意見。英國一名19歲女子因為和男友為了自已心愛的偶像團體「治癒樂團」（The Cure）爭論，一氣之下竟直接在深夜跳入冰冷的河中，直到被人發現時已經是一具冰冷的屍體。

綜合外媒報導，珍珠（Pearl Bamford）和交往一年多的男友惠特克（（Sydney Whittaker）在案發當晚，兩人在逛完商店後回到住處，一邊喝點小酒一邊聊著天，在提到珍珠最愛的樂團時，在專輯上面出現了一些意見不同，進而變成了小口角，珍珠的情緒變得有些不穩。

隔天，惠特克接到警方來電，才得知女友竟已跳河身亡，遺體被一名在河岸散步的民眾發現後報警。警方詢問惠特克最後究竟是什麼原因導致珍珠會有輕生念頭，惠特克表示，珍珠在說到樂團話題時情緒變得很激動，之後便甩門出去。

警方調閱附近監視器發現，珍珠事後獨自一人走進河邊的商店，接著買了一瓶酒與止痛藥。警方判定珍珠並非真的有意圖想要自殺，因為珍珠一度摔到岸邊接著才掉入河邊，很可能是因為飲酒過多意識不清而墜河。惠特克表示，珍珠情緒時常不穩定，卻沒想到最後可能是因為失足而結束了自己的生命。
 

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