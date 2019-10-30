約車上聊天...170正妹怨「下面痛」控性侵！他喊冤　法官判無罪：腿長難脫褲

▲小綠怒控賴男在汽車後座對他性侵，但法官認為她若掙扎，賴男應很難將她褲子脫下，判賴男無罪。（示意圖／CFP）

記者陳韻如／高雄報導

17歲少女小綠（化名）外出買東西被賴姓洗車場老闆搭訕，雙方互加微信後，就相約隔天外出。事後小綠指控賴男在車內對她性侵，但賴男矢口否認，而法院調查發現，小綠有著170公分的高挑身材，事發當天她穿著牛仔褲，又因汽車車頂高度有限，賴男是否能在小綠大力掙扎下，順利脫掉她衣褲，似乎仍有疑義，且小綠的供詞也有矛盾，因此判賴男無罪。

判決書指出，小綠經常到住家附近的檳榔攤買東西，而對面正是賴男經營的洗車場，2018年4月底，小綠又在此前往消費時，賴男便上前搭訕，並與她互加微信。當天晚上2人聊了幾句後，賴男就約小綠隔天下午在她工作空檔時間在停車場見面，小綠也欣然赴約。

然而，事後小綠卻指控，2人碰面後，她起先坐上副駕駛座，但講沒幾句話，賴男就拉著她換到後座，隨後關上中控鎖，並將她推倒在座椅上，壓制她雙手後，強脫她衣服硬上得逞。

面對指控，賴男則辯稱，自己並不知道小綠年齡，且發生關係是雙方合意，完事後雙方還在車上聊天，他還帶小綠去買飲料，隨後還送他去上班，且事後幾天小綠還有到洗車場找他，雙方互動非常愉快。

法官事後調查發現，事發當天小綠穿著白色上衣及牛仔褲，且她有擁有170公分的高挑好身材，而賴男的轎車則是一般轎車，後座也僅能乘坐3人，車頂高度也有限，賴男是否可以在小綠大力掙扎下，一手壓制小綠一手脫掉她衣褲，似乎還有疑義。

此外，若是小綠當天有掙扎，應會留下紅腫痕跡，衣服也可能被撕裂，頭髮也會雜亂等，但所有證人應訊時皆稱，小綠身體並無明顯紅腫外傷，且精神狀況也沒有任何異狀，再加上小綠供稱與賴男僅剛認識，但法官認為若是如此，賴男不可能熟知小綠的工作空檔時間，認定小綠說詞前後矛盾，因此判賴男無罪。全案可上訴。

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