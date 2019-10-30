WhatsApp課稅引爆全國示威　黎巴嫩總理宣布下台：已走到盡頭

▲黎巴嫩總理哈里里宣布下台。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

黎巴嫩總理哈里里（Saad al-Hariri）29日宣布請辭，面對全國大規模連日示威，他承認自己走到盡頭，同時，他也呼籲群眾維護國內和平，避免經濟情況進一步惡化，而他將把辭呈交給總統奧恩（Michel Aoun）。

《美聯社》報導，哈里里先前為了處理黎巴嫩的經濟危機與不斷飆升的債務，因此尋求新的徵稅方式，結果政府決定對WhatsApp等程式收稅，此舉引發民眾上街抗議。雖然他最初試圖平息民怨，示威活動卻越演越烈，最終他於29日宣布下台。

▲黎巴嫩總理哈里里止不住民怨。（圖／路透）

民眾對於十幾年來政府貪腐、缺乏效率的管理方式感到非常憤怒，抗議活動起初維持和平，接著有人要求政府下台，來到首都貝魯特（Beirut），街上擠滿群眾造成銀行、學校與其他企業都關閉10天。

哈里里29日宣布辭職時表示，過去13天示威以來，黎巴嫩人民一直在等待阻止情勢惡化的解決辦法，在這段期間，他不斷努力想找出辦法，傾聽民眾的聲音，但他如今有必要拋下震撼彈來處理危機。

▲群眾聽聞哈里里下台後的消息後歡呼。（圖／路透）



《路透社》報導，支持哈里里的法國呼籲所有黎巴嫩人幫助確保國家團結。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）則敦促組成一個能夠回應人民需求的新政府，「黎巴嫩人期望有個高效率的政府，進行經濟改革並終結貪腐。」

黎巴嫩的盟友去年承諾提供110億美元的資金，來幫助該國重振經濟情況，條件是哈里里進行改革，但他未能履行多數政見。美國國務院一名資深官員上周表示，黎巴嫩政府應先展開改革。

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