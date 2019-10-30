教唆殺人還割陽具棄屍！　賴定國躲大陸重病返台...嘉義看守所拒收

▲ 賴定國殺人潛逃中國大陸，重病返台接受法律制裁。（圖／讀者提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣太保市20多年前發生殺人棄屍事件，案件主謀為太保市民賴定國，因懷疑時任太保市農會理事長官評西與其嬸嬸有非尋常關係，因此夥同賴棟等友人將其殺害，並割下其生殖器後棄屍。賴定國隨後棄保潛逃至中國大陸，就因久病纏身，日前透過友人聯絡警方回台投案。嘉義縣警方26日於桃園國際機場將賴定國帶回，送往嘉義地檢署後訊後準備發監，卻因賴病重遭所方拒收後交付家屬。

賴定國因懷疑自己嬸嬸與官評西互動不正常，關係極為密切，加上官的弟弟與自己有金錢糾紛，且自己長期遭官的欺壓，因此20年前佈局，夥同賴棟邀約官評西至台南鹽水喝酒尋歡，但隨後由友人將官押上車後，再由賴棟於車上持尖刀將其刺殺，官評西重傷倒地後，賴棟還變態的將官的陽具割下，隨後棄屍於快速道路下。

賴26日晚間在家屬陪同下由中國大陸搭機返台，因身患重病無法自行起身行走，全程都坐在輪椅上，警方事先也先抵達進行全程戒護，隨後將其送往嘉義長庚進行救治，27日再由檢方進行複訊。

由於賴男病態嚴重，嘉義看守所拒絕收人，後經檢察官同意後辦理拒收，才在嘉義長庚醫院病房交付游家屬。

據傳賴定國事後拿出170萬餘元由賴棟頂罪，賴棟一審承認殺人後因被判死刑隨即翻供，並供出3名同夥，嘉義地檢署重啟調查。然而賴定國全程否認共同殺人，但因檢方找到關鍵證據，認定賴定國及2男子涉案，後經法院判處賴定國無期徒刑，2官姓男子各15年刑期。