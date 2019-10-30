營業額大跌3成！李嘉誠基金會捐款8億元「為中小餐飲業紓困」

▲香港首富李嘉誠宣布動用2億元（港元，台幣約8億元）為餐飲業紓困。（圖／路透社）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港餐飲業因示威遊行影響而大受打擊，李嘉誠基金會先前曾宣布，將捐出10億元（港元，台幣約40億元，下同）當作應急錢，資助中小企業。由於許多餐飲營業額每況愈下，李嘉誠昨日又公布，預計會先動用2億元（港元，台幣約8億元，下同）的應急錢，為餐飲業紓困。

李嘉誠基金會指出，香港現正面對前所未有的挑戰，其中，餐飲業除了整體營業額大跌3成之外，甚至在2個月內就有約200家餐廳結業、遣散員工，「為紓緩即時財困，第一期的應急錢計劃先動用2億元支援飲食業，而符合資格的中小型餐廳，每間可獲6萬元（港元，台幣約23萬元，下同）的資助，款項預期於11月底前發放。」

基金會提到，將以最信任的態度來訂定最簡易的批核過程，只要申請者符合中小企定義，僱用員工少於50人，並且持有效商業登記及飲食業牌照的話，就可進行申請。

▲香港許多餐飲業紛紛面臨倒閉危機。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

據悉，李嘉誠基金會4日宣布捐出10億「應急錢」，配合香港特區政府為幫助中小企業，所提出的針對性支援措施和發放機制。李嘉誠當時指出，政府新宣布20億元（港元，台幣約80億元，下同）的中小企備用資金，期望這10億能發揮帶頭作用，也歡迎各界提供意見，合心合力。

對此，據明報報導，香港餐務管理協會會長楊位醒認為，每間餐廳可獲6萬元是「多多益善」，重要的是直接幫助到業界。他提到，現時該行業生意至少減少逾3成，若結業也要根據租約賠償3至6個月不等的租金，將陷入生意倒退、結業賠償的兩難局面，即使是茶餐廳等民生消費類餐廳，也會因客人減少而影響生意。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！