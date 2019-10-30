文在寅母親姜韓玉辭世享耆壽92歲　低調舉行家族喪3天

▲ 姜韓玉2010年出席孫女的結婚典禮，與文在寅及金正淑合照。（圖／翻攝自文在寅部落格）

記者陳宛貞／編譯

南韓總統文在寅的母親姜韓玉29日辭世，享耆壽92歲。青瓦台發言人高旼廷昨天在春秋館召開記者會宣布，文在寅將尊重母親的意願，未來3天內與家人低調舉行家族喪，鄭重謝絕唁電及花架，以心意表達哀悼及追憶便足夠。

《韓聯社》報導，姜韓玉因年邁身體機能衰退，不久前住進釜山瑪利諾醫院，29日晚間7時6分在文在寅夫妻的陪伴之下離世。文在寅當天下午在京畿道水原出席活動，行程結束後約在5時趕到醫院，與母親共度她生命的最後2小時時光。

根據南韓相關規定，總統父母喪亡可請5天喪假。目前還不清楚文在寅請假天數，但原定31日舉行的反貪腐政策會議料將延期，11月3日至5日到泰國參加東南亞國協（ASEAN）峰會的行程則照原定計畫進行。

事實上，文在寅26日便曾在聽聞母親身體狀況惡化的消息後，緊急搭乘直升機趕到釜山。青瓦台人士當天上午向記者說明，因母親狀況危急，總統下午將前往釜山。

文在寅是南韓首位在任期內喪母的總統，今（30）日清晨在臉書發文表示，所幸能和家人守著母親以安詳的神情離開。儘管一生辛勞，姜韓玉辭世前仍留下「我過得很幸福」的遺言。文在寅祈禱母親能在天國與父親重逢，永享安息與幸福。

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