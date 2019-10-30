傑瑞吸金案／北聯幫主遭聲押　演員成潤、正妹講師交保

記者劉昌松／台北報導

檢警調偵辦瑞傑地產吸金4億元案，29日大舉搜索約談，瑞傑前負責人、北聯幫幫主王際平訊後遭檢察官依違反《銀行法》罪嫌，向法院聲請羈押禁見，台中市前市長陳建閣則被諭令50萬元交保，本土劇演員陳伯偉(藝名成潤)和正妹講師等5名幹部，分別以10萬元到30萬元不等金額交保候傳。

▲北聯幫主王際平涉吸金案遭檢察官聲押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

▲李姓正妹講師20萬元交保。（圖／記者劉昌松攝、翻攝臉書）

瑞傑國際地產公司涉嫌從2016年開始，招攬民眾把資金投入泰國不動產，每單位約100萬元至200萬元，保證前2年獲利10%，投資交屋滿3年就以120%買回的高報酬誘因，吸引投資人加入。

▲台東市前市長陳建閣50萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

但有部分投資人不但沒收到紅利，連本錢也拿不回來而提告，檢警調追查發現，瑞傑以配合泰國政策發展，前景可期等話術鼓吹民眾投資的泰國「瑞傑花園」社區，其實還沒完工、甚至早已停工多時，卻從2016年開始，持續用超高投報吸引投資，涉嫌違反《銀行法》。

▲藝人陳伯偉(成潤)30萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

檢警調蒐證後意外發現，除了瑞傑前負責人陳建閣曾任台東市長外，現任的負責人竟然還是扛回任北聯幫幫主的王際平(平哥)，且組織還找來本土劇演員陳伯偉(成潤)等人當講師兼業務，李姓正妹當講師在臉書上成立專頁，不斷鼓吹投資泰國不動產。

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