區議會絕非播「獨」舞台！新華社批黃之鋒：有何資格參選

▲眾志秘書長黃之鋒。（圖／記者林敬旻攝）

記者馬叔安／綜合報導

香港眾志秘書長黃之鋒29日被通知不具備參選資格，《新華社》30日發表文章評論，港府這項決定「於法有據、於理應當」，黃之鋒歷年來的所作所為，就是一個徹頭徹尾、如假包換的「港獨分子」、「叛國分子」，「黃之鋒們，『反中亂港』必有代價！」

文章指出，香港眾志是一個鼓吹「民主自決」的激進組織，其成員不擁護基本法、不效忠香港，被取消參選資格是理所當然。

文章強調，「反送中」爆發後，黃之鋒尤其活躍，明目張膽勾結外國勢力，瘋狂攻擊和抹黑「一國兩制」，煽動縱容暴徒搞亂香港，試問，這種試圖危害國家主權安全的「反中亂港分子」，有何資格參加中華人民共和國香港特別行政區區議會選舉？

文章直言，黃之鋒此次為了參選，巧舌如簧、裝模作樣，實質上都不過是玩弄文字游戲、誤導輿論、欺騙民眾罷了，一旦有合適機會，黃之鋒們就會露出狐狸尾巴，鼓吹和煽動港獨，把香港變成國際博弈的戰場，變成對抗中央、顛覆國家政權的基地，區議會絕對不是播「獨」的舞台，香港民眾也不會允許「亂港分子」把暴戾之氣傳導到社區工作。

大陸國務院港澳事務辦公室新聞發言人楊光30日表示，黃之鋒多年來大肆宣揚所謂「自決」等「港獨」主張，公然否認香港是中國的一部分，在此次修例風波中頻頻向外國勢力搖尾乞憐、乞求乾預，是挑戰「一國兩制」原則底線和破壞香港繁榮穩定的禍首之一，從根本上不符合參選人須擁護基本法和效忠香港特別行政區的資格要求。

香港區議會選舉將於11月底舉行，參選的黃之鋒29日收到裁定通知書，被告知提名無效，成為今年區議會選舉唯一一位被認定資格不符的候選人。對此，香港大學法律學院首席講師張達明表示，「香港已逐漸進入中國式法治」。

▲黃之鋒被裁定提名無效！ 張達明：香港逐漸進入中國式法治

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